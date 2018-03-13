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Белорусская делегация проводит в Москве переговоры по белорусской «молочке»

14.03.2018 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская делегация проводит в Москве переговоры по белорусской «молочке»

фото: russian.rt.com

Белорусская делегация во главе с заместителем главы правительства Михаилом Русым проводит 14 марта в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам белорусского молока на российский рынок.

Об этом сообщили в Совете министров Беларуси.

"Белорусская делегация находится сегодня в Москве", - отметили в правительстве, передает БЕЛТА.

В состав белорусской делегации входят также представители министерства сельского хозяйства и продовольствия. Кто конкретно с российской стороны участвует в переговорах с белорусами, не сообщается.

 
 
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Белорусская делегация во главе с заместителем главы правительства Михаилом Русым проводит 14 марта в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам...

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