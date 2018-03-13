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Подозреваемому в нападении на супружескую пару в Кобрине предъявлено обвинение

14.03.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Подозреваемому в совершении убийства 31-летней жительницы Кобрина и покушении на убийство ее 39-летнего мужа предъявлено обвинение, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54028.php

Подозреваемому в нападении на супружескую пару в Кобрине предъявлено обвинение

Следствием действия обвиняемого квалифицированы по п.13 ч.2 ст.139 (убийство из хулиганских побуждений), ч.1 ст.14 и п.п.1, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса. Он содержится под стражей.

"На основании имеющихся в настоящее время доказательств и установленных в ходе расследования обстоятельств, следствием сделан вывод о том, что фигурант совершил убийство из хулиганских побуждений. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал частично. Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - уточнил официальный представитель УСК.

Трагедия в районном центре произошла вечером 11 февраля. Неизвестный на улице напал с ножом на супругов. От полученных ранений 31-летняя беременная кобринчанка скончалась в больнице, ее 39-летнего мужа с травмами госпитализировали. Спустя 11 дней сотрудникам милиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался 19-летний уроженец Пинска, учащийся одного из средних специальных учебных заведений Кобрина. В ходе обыска по месту жительства в общежитии у него были обнаружены и изъяты шесть ножей и кастет. Со своими жертвами он не был знаком. Молодой человек ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

 
 
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Подозреваемому в совершении убийства 31-летней жительницы Кобрина и покушении на убийство ее 39-летнего мужа предъявлено обвинение, сообщил БЕЛТА официальный...

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