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Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты

14.03.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные — по-прежнему сокращаются. Это следует из февральской статистики Нацбанка по денежно-кредитному рынку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54027.php

Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В феврале рублевые депозиты выросли на 75,4 миллиона рублей (за январь этого года — на 65,1 миллиона рублей, за декабрь — на 6,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 24,1 миллиона рублей, за октябрь — на 29,7 миллиона, а за сентябрь — на 39,5 миллиона). На начало марта вклады в рублях составили 3 миллиарда 481,4 миллиона рублей. 

Депозиты в валюте в прошлом месяце сократились на 66,1 миллиона долларов (для сравнения: за январь этого года — на 14,1 миллиона долларов, за декабрь — на 36,2 миллиона долларов, за ноябрь — на 17,1 миллиона долларов, за октябрь — на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона). На начало марта вклады в валюте составили 6 миллиардов 609,2 миллиона долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54027.php

Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты

Напомним, третий год население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Белорусы в феврале увеличили чистую продажу наличной валюты более чем в два раза по сравнению с январем до 217 млн долларов.

Рост чистой продажи произошел за счет заметного снижения интереса к покупке валюты. Если продажа наличной валюты в феврале снизилась на 3,8% по сравнению с январем до 562,2 млн долларов, то покупка валюты упала сразу на 37,5%, до 345,2 млн долларов.

За весь прошлый год белорусы сдали 2,2 млрд долларов чистыми наличными. В 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов, за два месяца нынешнего года – 249,3 млн долларов.

Теги: Курсы валют
 
 
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