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Белорусы забирают деньги с валютных вкладов и несут на рублевые депозиты
14.03.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные — по-прежнему сокращаются. Это следует из февральской
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В феврале рублевые депозиты выросли на 75,4 миллиона рублей
Депозиты в валюте в прошлом месяце сократились на 66,1 миллиона долларов (для сравнения: за январь этого года — на 14,1 миллиона долларов, за декабрь — на 36,2 миллиона долларов, за ноябрь — на 17,1 миллиона долларов, за октябрь — на 23,8 миллиона, за сентябрь — на 39,3 миллиона). На начало марта вклады в валюте составили 6 миллиардов 609,2 миллиона долларов.
Напомним, третий год население Беларуси
Рост чистой продажи произошел за счет заметного снижения интереса к покупке валюты. Если продажа наличной валюты в феврале снизилась на 3,8% по сравнению с январем до 562,2 млн долларов, то покупка валюты упала сразу на 37,5%, до 345,2 млн долларов.
За весь прошлый год белорусы сдали 2,2 млрд долларов чистыми наличными. В 2016 году чистая продажа
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Рублевые вклады белорусов в феврале номинально продолжили расти, а валютные — по-прежнему сокращаются. Это следует из февральской статистики Нацбанка по...
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