Первые полевые работы начались в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Машлякевич.



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Аграрии региона приступили к севу и подкормке многолетних трав, ремонту сенокосов и пастбищ. На сегодня многолетние травы посеяны на 2,2 тыс. га, в том числе бобовые и бобовозлаковые - на 1,7 тыс. га. Фосфорные и калийные удобрения внесены на площади в 13 тыс. га, что составляет 12% к плану.

Всего в регионе предстоит посеять яровые культуры на площади в 420 тыс. га, в том числе ранние яровые зерновые и зернобобовые - на 136,2 тыс. га. Структура посевных площадей в области сформирована и в последние годы существенно не изменяется, отметил начальник отдела облсельхозпрода. По его словам, при благоприятных погодных условиях в регионе планируют приступить к севу в течение 10-14 дней. В сельхозпредприятиях области обеспечена плановая готовность тракторов, в том числе энергонасыщенных, и составляет 95%. "Готовность техники, ее наличие позволяют провести сев яровых культур в оптимальные сроки", - подчеркнул специалист.

Хозяйства области в полном объеме обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, льна, многолетних трав. Одновременно ведется их сортообновление. С этой целью в элитхозах региона подготовлено 3,3 тыс. т элитных семян. Идет приобретение средств защиты растений: протравителей семян, инсектицидов для обработки озимого рапса, гербицидов для подкормки озимых зерновых культур. "В целом озимые в регионе перезимовали неплохо. На незначительных площадях наблюдается гибель озимого рапса. В частности, потери есть в хозяйствах Каменецкого, Пинского, Столинского районов", - уточнил Александр Машлякевич.

Основные финансовые средства в сельхозорганизациях сейчас направляются на приобретение минеральных удобрений. В целом по области их накоплено 40% от потребности (78,7 тыс. т действующего вещества). Также ведется заготовка, вывозка и внесение органических удобрений. В этом году их накоплено больше прошлогоднего - 9,3 млн т. Под яровой сев уже внесено 3,3 млн т органики, или 118% к уровню прошлого года.

Кроме того, сельхозорганизации ведут известкование кислых почв. В целом по области известковые удобрения внесены на 4,6 тыс. га, или 15% к годовому плану. Полевые работы в регионе набирают темпы.