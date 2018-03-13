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Состоялся гала-концерт финалистов городского конкурса «Золотой петушок» - фото

14.03.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отзвучал чарующими голосами 10 марта 2018 года гала-концерт финалистов городского конкурса художественного творчества «Золотой петушок» со сцены Дворца Культуры профсоюзов. А традиционным организатором мероприятия выступил ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54023.php

Состоялся гала-концерт финалистов городского конкурса «Золотой петушок» - фото

На мероприятии слышались потрясающие морденты, блестящее интонирование звука, льющиеся трели в голосах, аккуратные распевы…

Юные артисты продемонстрировали свои превосходные навыки вокального и танцевального исполнительства, артистизм и оригинальность сценического мастерства. В выступлениях звучали нотки любви к родному краю и народной культуре, детской задоринки, любви к простым вещам, родным и близким людям. Необычные костюмы, эмоции певцов, которые щедро передавались залу, придали яркие краски шоу. Атмосфера в зале была дружеская, но в тоже время и волнительная. Ведь многие юные артисты выступали впервые на профессиональной сцене. Разрядить обстановку помогли весёлые ведущие в роли фиксиков (театральное объединение «Этюд»).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54023.php

Состоялся гала-концерт финалистов городского конкурса «Золотой петушок» - фото

Все участники гала-концерта прошли предварительные испытания перед членами жюри. Каждый из них боролся за признание своего таланта! Но в результате выступило только 80 учащихся младших классов учреждений образования города из 400 первоначально заявленных.

 
Теги: Брест
 
 
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Отзвучал чарующими голосами 10 марта 2018 года гала-концерт финалистов городского конкурса художественного творчества «Золотой петушок» со сцены Дворца Культуры...

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