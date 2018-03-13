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Спецслужбы России закупают оборудование для взлома любых смартфонов

14.03.2018 13:58 — Разное | Tut.by  
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Региональные управления ФСБ, Следственного комитета и министерства внутренних дел России закупают оборудование для взлома любых смартфонов. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Источник: iPhones.ru

Разработкой оборудования занимается израильская компания Cellebrite. Утверждается, что с помощью их наработок можно взламывать смартфоны даже последних моделей — обходить блокировку аппарата, скачивать фотографии, историю звонков и переписку, в том числе в Telegram.

Пользователи подобного оборудования не нуждаются в специализированных навыках — достаточно физического доступа к аппарату. Разблокировке поддаются как модели на операционной системе Android, так и на iOS. Отмечается, что на взлом устаревших гаджетов уходит несколько секунд, более новых — несколько дней.

Технических подробностей взлома не уточняется.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны на iOS и Android:

 
 
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Разработкой оборудования занимается израильская компания Cellebrite.

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