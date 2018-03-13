В Беларуси растут ставки по рублевым вкладам

По итогам февраля средняя ставка по новым срочным вкладам физлиц в рублях составила 8,49% годовых. Это на 0,57 процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Наблюдался рост и в январе (на 0,36 п.п.), и в декабре (на 0,05 п.п.) и еще на протяжении нескольких предшествующих месяцев.

Финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова отмечает, что росту ставок по рублевым вкладам способствует несколько факторов.

В последнее время банковская система периодически испытывает дефицит ликвидности. В конце января 2018 года Нацбанк Беларуси впервые за почти два года провел кредитный аукцион, предоставив банкам дополнительную ликвидность, и с тех пор такие аукционы проводились еще трижды.

Из отчетности регулятора видно, что удовлетворяются не все заявки банков, поэтому дополнительные деньги им приходится искать в других местах, в том числе и на розничном рынке, через повышение процентных ставок по вкладам.

По словам эксперта, дефицит ликвидности возникает не просто так – с одной стороны, это прямое следствие политики Национального банка, который за последнее время несколько раз повысил норматив отчислений в фонд обязательных резервов. С другой стороны, к сокращению ликвидности банков привел возросший спрос на кредиты. А недавняя отмена Нацбанком ограничений на ставки по долгосрочным безотзывным вкладам расширяет возможности банков по привлечению средств клиентов.

Все этом в конечном итоге приводит к тому, что ставки по рублевым вкладам подрастают, так что белорусские рубли не теряют привлекательности даже на фоне снижения ставки рефинансирования.

Рост может продолжаться и в будущем, но он в любом случае будет умеренным. Возросшая доходность по депозитам «потянет» за собой и кредитные ставки, а это может оказаться вредным для экономики. Поэтому чрезмерный рост, по всей вероятности, будет оперативно ограничиваться Национальным банком – инструментарий для этого у регулятора есть.

В то же время на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи указано, что белорусский рубль на торгах 14 марта ослаб ко всем трем основным иностранным валютам.

Доллар США подорожал на Br0,0004 до Br1,9589 (13 марта – Br1,9585 за $1), а евро – на Br0,0109 и составил Br2,4241 (13 марта – Br2,4132 за 1 евро). Российский рубль вырос на Br0,0012 до Br3,4422 за 100 российских рублей (13 марта – Br3,441 за 100 российских рублей).