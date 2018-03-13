Председатель Белорусской федерации футбола поделился с журналистами новостями о реконструкции арены «Динамо» и возведении Национального футбольного стадиона.

— Мы надеемся, что стадион «Динамо» будет сдан в срок, этим летом — ровно за год до открытия Европейских игр. И, конечно же, рассчитываем, что он пройдет сертификацию УЕФА, и национальная сборная не будет для домашних игр покидать пределы Минска. Все мы ждем этого события, когда большой футбол вернется в столицу.

Что касается возведения футбольной арены возле столичного стадиона «Трактор», то, к сожалению, работа с нашими китайскими партнерами идет довольно медленно. Всю документацию, которую они запросили (она в основном касалась вопросов, которые в компетенции горисполкома и связана с отводом земли, с участком, с площадкой), передана китайской стороне. Я знаю, что потом они запрашивали и дополнительную информацию. Но каких-то новостей о том, что они приняли решение в той или иной форме, у меня нет, — сказал Сергей Румас.

(Будет дополнено).