Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

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Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле, пишет ria.ru .

В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.

Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции — дворце Бельвю в Берлине.