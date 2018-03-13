|
Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии
14.03.2018 14:35 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле, пишет
В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов.
Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.
Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции — дворце Бельвю в Берлине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.
|
Архив (Разное)
Комментарии