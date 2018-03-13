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В 2017 году пивной рынок Беларуси вырос на 5,7 процента

14.03.2018 14:51 — Разное | Ежедневник  
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В 2017 году пивной рынок Беларуси вырос на 5,7 процента

В 2017 году, несмотря на отсутствие жарких дней летом, производство пива в Беларуси увеличилось на 5,7%. При этом реализация пива внутри страны выросла и вовсе на 11%.

Как сообщил генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис, "холодное лето 2017 года стало серьезной проверкой на прочность".

"Оценивая итоги года, могу с уверенностью сказать, что наше предприятие прошло эту проверку, сохранив положительные темпы роста по ключевым категориям", - отметил Аудриус Микшис.

По словам гендиректора ОАО "Лидское пиво", в экономическом плане 2017 год выдался для пивоваров положительным, так как была стабильность. При этом если и в 2018 году не будет никаких изменений в экономике страны, то для пивоваренной отрасли это будет очень хорошо.

Всего за 2017 год белорусские производители реализовали 442,4 млн литров пива, что на 5,7% больше показателя 2016 года. На внутреннем рынке было продано 374,5 млн литров пива, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом доля ОАО "Лидское пиво" составляет 20,9%.

Как отметил на пресс-конференции Аудриус Микшис, в 2017 году ОАО "Лидское пиво" побило рекорд по количеству пивных новинок, произведя 12 новых сортов напитка. И хоть выпускались они ограниченным тиражом, все равно принесли свой эффект. Новинки - это своего рода пробы рынка и вполне вероятно, что одна из них сработает и будет запущена в массовое производство.

 
 
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В 2017 году, несмотря на отсутствие жарких дней летом, производство пива в Беларуси увеличилось на 5,7%. При этом реализация пива внутри страны выросла и вовсе на 11%.

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