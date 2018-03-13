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Американский эксперт: "Российская ракета "Кинжал" не гиперзвуковое оружие"

14.03.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
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«Кинжал» не гиперзвуковое оружие, а крылатая ракета с воздушно-реактивным двигателем на основе технологии сверхзвуковой скорости сгорания. К такому выводу пришел американский военный эксперт Дейв Маджумдар в материале для The National Interest.

Дейв отметил, что ни одна страна в мире еще не создала истинно гиперзвуковой ракеты с прямоточным двигателем. По его словам, это «дело будущего». При этом эксперт не стал отрицать, что «Кинжал» разгоняется до гиперзвуковых скоростей, само оружие — уникальное: «Ни у одной другой страны мира нет баллистических ракет воздушного базирования, и поэтому Москва права в том смысле, что „Кинжал“ не имеет аналогов за пределами России».

Истребитель МиГ-31 эксперт охарактеризовал как идеальную платформу для пуска ракеты «Кинжал». Боевой радиус самолета на скорости 2,35 числа Маха составляет более 700 километров. Таким образом МиГ-31 может быстро доставить новое оружие на позицию для пуска и придать этой аэробаллистической ракете значительную энергию запуска.

К слову, министр обороны США Джим Мэттис не считает, что «Кинжал» может изменить военный баланс между Россией и Америкой. Он рассказал, что проанализировал оружие, показанное во время выступления Владимира Путина, и не увидел изменений в военном потенциале России: «Системы, о которых он ведет речь, предстоит создавать, доводить и испытывать еще долгие годы, а поэтому мне кажется, что никаких изменений в военном балансе нет. У нас нет необходимости из-за этого нового оружия вносить изменения в свои силы сдерживания. Если бы были какие-то перемены, мы бы обязательно это зафиксировали в своих оценках».

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Специалист отметил, что ни одна страна в мире еще не создала истинно гиперзвуковой ракеты с прямоточным двигателем.

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