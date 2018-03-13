Уже 70 маршрутчиков Минской области согласны работать с госоператором

На 13 марта 70 перевозчиков Минской области подали заявки на право работать на регулярных маршрутах.

12 из них уже получили временные разрешения, сообщили в филиале Транспортной инспекции по Минску и Минской области.

— Наметилась положительная тенденция: на прошлой неделе было еще около 50 заявок, — рассказал заместитель начальника филиала Олег Якшевич. — Сейчас ведется активная работа по выдаче временных разрешений сроком на три месяца. Утверждаются паспорта маршрутов, определяются терминалы. Затем будет конкурсный отбор, по результатам которого определятся регулярные перевозчики.