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Уже 70 маршрутчиков Минской области согласны работать с госоператором

14.03.2018 15:23 — Разное | Tut.by  
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На 13 марта 70 перевозчиков Минской области подали заявки на право работать на регулярных маршрутах.

12 из них уже получили временные разрешения, сообщили в филиале Транспортной инспекции по Минску и Минской области.

— Наметилась положительная тенденция: на прошлой неделе было еще около 50 заявок, — рассказал заместитель начальника филиала Олег Якшевич. — Сейчас ведется активная работа по выдаче временных разрешений сроком на три месяца. Утверждаются паспорта маршрутов, определяются терминалы. Затем будет конкурсный отбор, по результатам которого определятся регулярные перевозчики.

 
Теги: Минск
 
 
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12 из них уже получили временные разрешения работать на маршрутах.

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