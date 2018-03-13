Пешеходам на заметку... Даже собаки в Бресте при переходе улицы смотрят по сторонам - видео

Необычный ролик прислал читатель портала Виртуальный Брест . На регистраторе ситуация на ул. Гоголя.



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Довольно забавно, что собака не только пересекает проезжую часть грамотно, по пешеходному переходу, но она ещё и убедилась, что её пропускают!

Эта несомненно полезная привычка пригодится людям-пешеходам, которые не глядя идут, ожидая, что их безусловно пропустят.