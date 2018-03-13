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Пешеходам на заметку... Даже собаки в Бресте при переходе улицы смотрят по сторонам - видео

14.03.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Необычный ролик прислал читатель портала Виртуальный Брест. На регистраторе ситуация на ул. Гоголя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54035.php

Пешеходам на заметку... Даже собаки в Бресте при переходе улицы смотрят по сторонам - видео

Довольно забавно, что собака не только пересекает проезжую часть грамотно, по пешеходному переходу, но она ещё и убедилась, что её пропускают!

Эта несомненно полезная привычка пригодится людям-пешеходам, которые не глядя идут, ожидая, что их безусловно пропустят.

 
Теги: Брест
 
 
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Необычный ролик прислал читатель портала Виртуальный Брест. На регистраторе ситуация на ул. Гоголя. Довольно забавно, что собака не только пересекает проезжую...

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