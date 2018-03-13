Прокуратура Брестской области в 2017 году подала более 120 исков за причинение ущерба природе

Органы прокуратуры Брестской области в 2017 году подали в суды 123 исковых заявления за нарушения природоохранного законодательства. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.



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Работа по возмещению причиненного природе ущерба ведется на постоянной основе.

В прошлом году общая сумма исков, заявленных прокурорами в этой сфере, составила около Br129,5 тыс. Наиболее часто выявлялись нарушения, связанные с загрязнением территории, незаконными порубкой древесины, добычей полезных ископаемых, охотой, перемещением или разделкой диких животных.

В частности, прокуратура Столинского района во время одной из проверок установила факт загрязнения двух кварталов леса, причиной которого стало нарушение правил эксплуатации очистных сооружений канализации. Виновное должностное лицо местного ЖКХ привлечено к административной ответственности. По иску прокурора с него также взыскано Br294 ущерба.

Показательным является и случай, произошедший с жителем Лунинецкого района. В лесу он обнаружил тушу погибшего лося, незаконно разделал ее и часть перевез домой. Мужчина привлечен к ответственности по ч.3 ст.282-1 УК. Прокурор Лунинецкого района предъявил сельчанину иск о взыскании стоимости незаконно добытой продукции в размере Br1 260. Иск удовлетворен судом в полном объеме.