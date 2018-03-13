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Водитель, который "под кайфом" совершил серьезную аварию в Минске, получил шесть лет колонии

14.03.2018 16:02 — Разное | Tut.by  
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К шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил суд Фрунзенского района столицы 27-летнего бесправника, который «под кайфом» совершил ДТП на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского.


Суд признал 27-летнего Павла виновным по ч.4 ст. 317 УК Беларуси и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем сроком на 5 лет.

Владелец Mercedes Андрей был признан судом соответчиком обвиняемого и должен выплатить в течение месяца пострадавшему в аварии водителю Opel Astra материальную компенсацию морального вреда в сумме 9 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.


Фото: Минское городское управление МЧС

Напомним, ДТП произошло 9 июля 2017 года в 13.05 на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. Mercedes на высокой скорости ехал по Шаранговича в направлении улицы Горецкого, выскочил на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, которым управлял мужчина 1958 года рождения. За рулем Mercedes находился парень 1991 года рождения, водительских прав он никогда не получал.

В результате аварии пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes. Работники МЧС деблокировали из машины одного из пассажиров, который с тяжелыми сочетанными травмами был доставлен в больницу. Водители обоих автомобилей также были госпитализированы.

 
 
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27-летнего Павла признали виновным по ч.4 ст. 317 УК Беларуси и приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права...

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