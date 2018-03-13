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Водитель, который "под кайфом" совершил серьезную аварию в Минске, получил шесть лет колонии
К шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил суд Фрунзенского района столицы 27-летнего бесправника, который «под кайфом» совершил ДТП на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского.
Суд признал 27-летнего Павла виновным по ч.4 ст. 317 УК Беларуси и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем сроком на 5 лет.
Владелец Mercedes Андрей был признан судом соответчиком обвиняемого и должен выплатить в течение месяца пострадавшему в аварии водителю Opel Astra материальную компенсацию морального вреда в сумме 9 тысяч рублей.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.
Напомним,
В результате аварии пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes. Работники МЧС деблокировали из машины одного из пассажиров, который с тяжелыми сочетанными травмами был доставлен в больницу. Водители обоих автомобилей также были госпитализированы.
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27-летнего Павла признали виновным по ч.4 ст. 317 УК Беларуси и приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права...
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