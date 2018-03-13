Ровно год назад министром труда и соцзащиты назначили Ирину Костевич. FINANCE.TUT.BY пообщался с теми, кто учился вместе с министром в школе и университете, а также посмотрел, каких результатов Ирина Костевич добилась за год в нынешней должности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Лучшая по учебе и по характеру на всем потоке»

Ирина Костевич — минчанка. Она родилась 26 января 1967 года. Министр окончила в 1984 году 7-ую столичную школу, которая находится через дом «панельки», в которой она жила.

На сайте школы на главной странице висит баннер «Наши выпускники — наша гордость». Среди известных выпускников значится не только Ирина Костевич, но и спортсмен Владимир Самсонов, певица Влада.



Скрин с сайта sch7.minsk.edu.by

Школу министр окончила с золотой медалью. «Она была лучшей по учебе и по характеру на всем потоке (в 7-ой школе было несколько параллельных классов. — Прим. ред.)», — вспоминает одноклассник Владимир Смирнов.

Алла Масленкова, которая была на 2 класса младше Ирины Костевич, помнит ее по работе в комсомоле.

— Она всегда была открытой и общительной, поэтому и была комсоргом. Приятная в общении, никогда не повышала голос. Ее отличали человеческое обаяние, умение располагать к себе людей. Она сейчас на своем месте. Я узнала о том, что Ирина министр, когда увидела ее по телевидению, когда она улыбнулась. Фамилия же у нее сейчас другая.

Одноклассники, с которыми нам удалось пообщаться, отмечают лидерские качества Ирины Костевич. «У нее всегда был потенциал лидера, за ней подтягивались все остальные», — говорит одноклассница Ирина Мадалинская. «Ира училась всегда хорошо! Была активистка в классе. Неудивительно, что она занимает пост», — добавляет одноклассница Елена Рудковская.



Ирина Костевич стоит во втором ряду по левую руку учительницы (девушка со светлыми волосами), 9 класс

— Она была моей лучшей подружкой. Мы жили по соседству, сидели за одной партой. Танцевали с ней, выступали на разных конкурсах. Позже Ирина стала крестной моей дочери, — вспоминает Наталья Майсак. — Она была лучшая в классе, отличницей, старостой, все ее слушались. Была требовательной, в первую очередь по отношению к себе. И если надо было построить мальчишек, которые плохо себя вели, она как староста могла их успокоить. При этом она всегда всем помогала. Иногда отличники задирают нос, Ира же всем помогала, учителя ее любили. Она очень доброжелательная, харизматичная, открытая, отзывчивая, добродушная, целеустремленная, видит цель — и вперед. Всегда была веселой, жизнерадостной.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После 10 классов школы будущий министр поступила в «нархоз» на специальность «промышленное планирование». Университет она окончила в 1989 году.

— Ирина была комсоргом факультета. Она была высокоорганизованной студенткой. В принципе работа была поставлена на высоком уровне. Была требовательна, но при этом уважительна. И к ней было соответствующее отношение, кто в общественном подчинении находились. Она была достаточно звездной, ее знали все на факультете. Народ ее слушался, — вспоминает декан факультета экономики и менеджмента БГЭУ Елена Петриченко, которая училась же на том же факультете и на той же специальности, что и Ирина Костевич, только на 2 курса младше. — Наш факультет всегда отличался инициативностью и продвинутостью. У нас всегда были сильны органы студенческого самоуправления и различные студенческие организации. И просто так возглавить организацию, не имея на то соответствующих внутренних качеств, нельзя было.

В 2002 году также окончила Академию управления при президенте. Позже Ирина Костевич, будучи первым заместителем председателя Нацстата, проводила лекцию в академии по ведению государственной статистики.

Первое место работы Ирины Костевич — должность инженера-конструктора в ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем», после этого — экономиста в Главный вычислительный центр Госкомстата. Затем Ирина Костевич почти 25 лет проработала в сфере статистики, откуда в январе 2015 года с должности первого заместителя председателя Белстата перешла на позицию заместителя министра экономики.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чем запомнилась Ирина Костевич за год в министерском кресле

Средняя зарплата в 1000 рублей. «К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее 1000 рублей», — сказала журналистам Ирина Костевич по итогам встречи с президентом по поводу своего назначения. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила позже министр.

В итоге в декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси составила почти заветные «попиццот» — 995,3 рубля. Правда, средняя зарплата белорусов после стремительного декабрьского роста упала в январе на 136 рублей — до 859 рублей.

Изменения в Трудовой кодекс. Еще в прошлом году Ирина Костевич анонсировала корректировки в Трудовой кодекс. Проект изменений в кодекс находится на рассмотрении в правительстве. Среди предложений — разрешить работникам переходить от одного нанимателя к другому, отпускникам позволить работать по совместительству полный рабочий день, узаконить работу фрилансеров.

Пенсионный вопрос и страховой стаж. С 1 августа прошлого года в Беларуси снизили страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами.

При назначении перед новым министром труда и соцзащиты поставили задачу «восстановить соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%». За прошлый год сделать это не удалось — 38%, поэтому задача перенеслась на нынешний.

Новый порядок получения пособий на детей. В Беларуси с 1 июля прошлого года по-новому назначают пособия семьям, которые воспитывают детей. К примеру, ввели доплаты к пособию по беременности и родам для тех женщин, которые получают невысокие выплаты — учащиеся, студентки, официальные безработные, а также те, у кого небольшой стаж работы и те, кто получает меньше минималки.

Послабления для предпринимателей и изменения для самозанятых. После назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели обратились к ней с просьбой пересмотреть их взносы в ФСЗН.

Минтруда ранее поддержало предложение ИП платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Сейчас ведомство занимается разработкой соответствующих изменений в законодательство.

В ведомстве также совместно с налоговиками намерены решить проблемы с пенсионным обеспечением самозанятых — у тех, кто захочет уйти на самозанятость, сейчас нет возможности платить отчисления в ФСЗН — они не могут рассчитывать ни на больничный, ни на трудовую пенсию.

Отменили декрет № 3. 25 января этого года Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Минтруда входит в число ведомств, которые в течение марта в развитие декрета № 1 к 1 апреля должны выработать список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Кроме того, будет определено, кто из незанятых в экономике будет подпадать под действие нового указа — по истечении какого периода неучастия в работе экономики.

Безработица и новые рабочие места. Еще одно из поручений президента при назначении нового министра труда и соцзащиты было создать за 2017 год 70 тысяч новых рабочих мест. «И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы», — отмечала ранее Ирина Костевич.

По факту за прошлый год в целом по стране создали 69 807 новых рабочих мест: некоторые регионы перевыполнили прогнозные показатели, а некоторые — недотянули.

Напомним, президент в марте прошлого года поручил трудоустроить к 1 мая всех тех, кто хочет найти работу. Трудоустроить всех не получилось, но число нетрудоустроенных в стране, по официальной статистике, к 1 мая сократилось.

Последние 2 месяца число безработных белорусов незначительно растет , а до этого — сокращалось на протяжении 9 месяцев.

А вот размер пособия по безработица, которое хотели повысить, в итоге отказались пересматривать. В январе этого года средний размер пособия по безработица составил 26,7 рубля.

Адресная соцпомощь по-новому. 15 июня прошлого года был подписан президентский указ № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи». Изменения, в разработке которых принимали участие специалисты Минтруда, в том числе позволили ускорить получение инвалидами необходимых средств реабилитации. Кроме того, указом было предусмотрено «усиление господдержки отдельных категорий малообеспеченных семей». Так, семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, в которых родители являются инвалидами I или II группы, либо один из родителей является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним, было предоставлено право получать ежемесячное социальное пособие на максимально возможный период — 12 месяцев.

Пересмотреть зарплаты бюджетников. К январю 2019 года в Беларуси намерены пересмотреть схемы оплаты труда работников бюджетных организаций, анонсировала ранее Ирина Костевич. Для это предлагается в том числе заменить 27-размерную единую тарифную сетку на 17-разрядную, заменить тарифную ставку первого разряда на базовую ставку, ее размер будет на уровне бюджета прожиточного минимума.

Отцовский отпуск. Минтруда рассматривает возможность введения обязательного отпуска для мужчин на несколько дней, когда родился ребенок. «Но это неоплачиваемый социальный отпуск, который отец имеет право взять. Но если он захотел взять кратковременный отпуск — неделю или две, то наниматель, на мой взгляд, должен предоставить такой отпуск, — говорила ранее Ирина Костевич. Пока этот вопрос еще не решен.