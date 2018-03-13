Минчанин решил построить дом сам - на это ушли все деньги от продажи квартиры и 20 лет

Борис и Елена привыкли рассчитывать только на свои силы, поэтому, когда встал вопрос о собственном доме, стало ясно — ремонт не пройдет быстро и легко. Все делалось вручную, без посторонней помощи и специальной подготовки. Сегодня Realt.by делится историей мужчины, который не испугался ввязаться в строительство дома в одиночку.





— До того, как переехать в собственный дом, мы жили в крохотной полуторке в «хрущевке» на Коржа. Нужно было расширяться, а денег катастрофически не хватало. Борис — учитель, я — музыкальный руководитель в детском саду. На жизнь было, да и только, а душа требовала простора. Тогда впервые задумались о покупке участка и строительстве небольшого дома. Отличный вариант нашли практически сразу — земельный участок в частном секторе в Каменной Горке устроил более чем, ведь я родом из тех самых мест. Однако судьба распорядилась иначе. Во время сделки узнали, что сельсовет запретил продажу и изъял землю у продавца по причине того, что участок никто не осваивал. В 1998 году были такие суровые законы. Мы, конечно, расстроились, но ничего сделать было нельзя.





— Сельсовет реализовал землю по своим соображениям, и вскоре на участке началась стройка. Правда, судьба нового собственника сложилась неудачно, как только «коробка» дома была готова — хозяин умер. Дом перешел другому человеку, но с одним «но» — без права на землю, так как новый собственник был жителем другого населенного пункта. Тот подумал-подумал и выставил объект в продажу, подарив нам второй шанс! Его мы уже не упустили и спустя 5 лет поисков купили тот самый земельный участок, но уже с законсервированным строением на нём.

— Стоит сказать, что дом оказался в разы больше, чем мы планировали. 300 «квадратов» голой «коробки»: ни окон, ни дверей, крыша и та сгорела во время сделки (дети подожгли). Вложений объект требовал огромных, но отказаться от мечты мы не могли, решили — значит сделаем.

По диплому я учитель, по жизни — инженер. До переезда из квартиры в частный сектор со стройкой никогда не был связан, даже дачи и той у родителей не было. Единственный опыт — стройотряд, там научили базовым знаниям, всё остальное изучал на личном опыте. Как говорится, если тебе что-то нужно, а денег нет — делай сам. Так и мы. В семье никогда не возникает вопроса: «Как это сделать?». Если что-то нужно, просто берем и делаем. Шторы, декор — заслуга жены, ремонт — на мне. Разве что мебель и техника куплены, всё остальное делали своими руками.





— После покупки в доме не было ничего — голый кирпич: ни штукатурки, ни перегородок, ни окон, ни крыши. Два года ушло на доработку, прежде чем мы смогли въехать. Только на то, чтобы оштукатурить все стены в одиночку (а это более 900 «квадратов»), ушло несколько месяцев ежедневной работы.

Это был самый трудный период за все время строительства дома: грязь, пыль, работе конца-края не видно. С моральной и физической точек зрения для меня это было самое тяжёлое время. Каждый день после работы приезжал сюда, запрыгивал в ледяной лыжный костюм, чтобы не замерзнуть, и принимался за работу. Мало того, как раз в это время кризис ударил — рассчитывали на одни деньги от продажи квартиры, получили совсем другие. В итоге ни денег, ни стройматериалов — в стране дефицит.





— Так, стройка у нас растянулась на всю жизнь. 20 с лишним лет только домом и занимаемся. С одной стороны, у нас свой дом, родовое гнездо; другая сторона медали — за 25 лет в отпуск не съездили ни разу. До сих пор есть комнаты незавершенные, но силы уже, конечно, не те, что в 35 лет.





— Помню, когда только въехали, отсыпались сутки. Тишина, птицы поют, свой участок, дом — счастье переполняло. Но работы впереди было ещё очень много, ведь стройка только началась. На тот момент готовы были лишь одна спальня, кухня да санузел. Пыль, грязь — от этого очень устаёшь. В таких вопросах необходимо зонировать объект на жилые и строящиеся помещения. Может, даже перегородки временные ставить, жить в стройке очень трудно.









— Вообще, строя такой дом, нужно иметь золотой запас, иначе — очень сложно. Начальник бывший мне ещё до стройки сказал: возьми ватман и напиши там всё, что понадобится с ценами на материалы и работы. В итоге вторая колонка у меня так и осталась пустой.





— Лично для меня самым сложным было передвинуть то, что я не в силах передвинуть в одиночку. Остальное — посильно, просто нужно ставить цель и добиваться её. Однако тем, кто сейчас планирует покупку дома, советую: покупайте готовое. Стройка — большое испытание, и, если вы ограничены в бюджете, легко вам точно не будет. Если уж ввязались — не растягивайте и чётко оценивайте свои силы и возможности. Купили дом под отделку, значит, отделку надо завершить в течение года. Долгосрочные планы и проекты — очень опасны, вы рискуете просто закопать капитал.





Напоследок скажу: строительство дома — это очень большие компромиссы и жертвы. Да, мы живём в просторном коттедже, а не в тесной «хрущевке», но не отдыхали за 25 лет ни разу. Это наш путь, и мы счастливы, но готовы ли вы идти на такие жертвы?

Сегодня дети выросли, завели свои семьи, на двоих с женой такой дом ни к чему, поэтому объект выставили на продажу. И переехать охота и продавать грустно, ведь все делалось с душой, своими руками, для себя. На замену купим готовый небольшой домик «под ключ», пора уже, как говорится, пожить для себя.



