Землю ожидают две недели магнитных бурь

С 13 по 26 марта нашей планете предстоит продолжительный период геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.





Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие на протяжении тринадцати дней. Результатом этого станут сразу несколько геомагнитных возмущений и магнитных бурь.

«Структура пришедшего к Земле потока, согласно расчетам, не является однородной и состоит из более быстрых и более медленных участков, — отмечают специалисты. — В результате давление солнечного ветра на магнитопаузу (обращенную к Солнцу точку земной магнитосферы) будет в ближайшие дни весьма неоднородным».

Ученые ожидают, что до 17 марта усиления колебаний магнитного поля на несколько часов будут сменяться довольно продолжительными периодами спокойствия магнитосферы, а после снова переходить в возмущения.

В воскресенье, 18 марта, Землю достигнут наиболее плотные области потока солнечной плазмы. С этого момента на Земле ожидается как минимум три магнитных бури: 18, 22 и 26 марта. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения сойдут на нет.

Вот список всех геомагнитных событий, которые ожидаются в ближайшие дни: 14 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

15 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

16 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

17 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

18 марта 2018 года — магнитная буря;

21 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

22 марта 2018 года — магнитная буря;

26 марта 2018 года — магнитная буря.

«В целом, прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности, — пишут специалисты. — Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате, заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер».