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Белорусское печенье попадет в чешские торговые сети
14.03.2018 16:22 — Разное | Ежедневник
фото: belmarket.by
Белорусское печенье и сладости появятся в чешских розничных сетях. ООО «Хлебозавод №10» и ООО «Бисквитная фабрика» начали проект с чешской Nopeka по продвижению отечественной продукции в местные розничные сети/
Для проекта были выбраны сладости мучные «Любимое», «Мишка Барин» двухвидов, хлебные палочки со вкусом курицы, сыра и бекона, «Grazione» диетические со шпинатом, а также несколько видов печенья, выпускаемых в нашей стране под брендом «Нарта», сообщает
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Белорусское печенье и сладости появятся в чешских розничных сетях. ООО «Хлебозавод №10» и ООО «Бисквитная фабрика» начали проект с чешской Nopeka по продвижению...
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