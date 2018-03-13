ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусское печенье попадет в чешские торговые сети

14.03.2018 16:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусское печенье попадет в чешские торговые сети

фото: belmarket.by

Белорусское печенье и сладости появятся в чешских розничных сетях. ООО «Хлебозавод №10» и ООО «Бисквитная фабрика» начали проект с чешской Nopeka по продвижению отечественной продукции в местные розничные сети/

Для проекта были выбраны сладости мучные «Любимое», «Мишка Барин» двухвидов, хлебные палочки со вкусом курицы, сыра и бекона, «Grazione» диетические со шпинатом, а также несколько видов печенья, выпускаемых в нашей стране под брендом «Нарта», сообщает belmarket.by.

Партнеры намерены войти в такие сети, как Tesco (более 330 магазинов), Ahold (около 320 магазинов), Penne (370 магазинов), Billa, Globus, Kaufland и Zide.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское печенье и сладости появятся в чешских розничных сетях. ООО «Хлебозавод №10» и ООО «Бисквитная фабрика» начали проект с чешской Nopeka по продвижению...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Землю ожидают две недели магнитных бурь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика