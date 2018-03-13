Белорусское печенье попадет в чешские торговые сети

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Белорусское печенье и сладости появятся в чешских розничных сетях. ООО «Хлебозавод №10» и ООО «Бисквитная фабрика» начали проект с чешской Nopeka по продвижению отечественной продукции в местные розничные сети/

Для проекта были выбраны сладости мучные «Любимое», «Мишка Барин» двухвидов, хлебные палочки со вкусом курицы, сыра и бекона, «Grazione» диетические со шпинатом, а также несколько видов печенья, выпускаемых в нашей стране под брендом «Нарта», сообщает belmarket.by .



Партнеры намерены войти в такие сети, как Tesco (более 330 магазинов), Ahold (около 320 магазинов), Penne (370 магазинов), Billa, Globus, Kaufland и Zide.