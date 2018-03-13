Топ-5 смартфонов с лучшим временем автономной работы, продающихся в Беларуси

Время работы от одного заряда — один из самых важных параметров при покупке нового смартфона. Мы решили составить подборку из пяти актуальных аппаратов с лучшими показателями автономности, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси.



Источник: Life.ru

При составлении подборки мы ориентировались на тесты автономности смартфонов авторитетного ресурса GSMArena. Оценка аппаратов ведется в часах. Например, значение "40 часов" означает, что устройство придется перезаряжать раз в 40 часов при одном часе 3G-звонков, часе воспроизведение видео и серфинга в Сети.

Xiaomi Mi Max 2

Результат гаджета в тестах составил 126 часов. Предположим, что этого аппарату удалось достигнуть благодаря аккумулятору на 5300 мАч и энергоэффективному процессору Snapdragon 625. К плюсам также относится технология ускоренной зарядки Quick Charge 3.0.





Корпус устройства — металлический. Можно установить две nanoSIM-карты или одну «симку» вместе с картой памяти microSD до 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели устройства.

Из особенностей девайса также выделяется 6,44-дюймовый дисплей разрешением Full HD, или 1920 на 1080 пикселей. Основная камера одинарная, на 12 Мп (f/2.2). Фронтальный сенсор — 5-мегапиксельный.

Xiaomi Redmi Note 4

Еще один аппарат популярного в Беларуси производителя в тесте GSMArena набрал 119 часов. Емкость встроенной батареи устройства составляет 4100 мАч. Оригинальная модель базируется на процессоре MediaTek Helio X20, усовершенствованная версия с приставкой X в названии получила чип Snapdragon 625.





Отметим, что Redmi Note 4 относится к бюджетной линейке устройств от Xiaomi, за счет чего не оснащается технологией ускоренной подзарядки.

В остальном технические характеристики мало чем отличаются от других аппаратов на рынке — оперативной памяти может быть 3 или 4 ГБ, постоянной соответственно 32 или 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 ГБ. Карту памяти можно заменить на дополнительную SIM-карту.

Диагональ экрана — 5,5 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Основная камера 13-мегапиксельная (f/2.0), фронтальная — 5-мегапиксельная. Как и в большинстве других аппаратов линейки Redmi, сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне гаджета.

Samsung Galaxy A7 (2017)

Результат смартфона составляет 115 часов. При этом емкость его встроенного аккумулятора равняется всего 3600 мАч. Подобного аппарату удалось достигнуть благодаря очень энергоэффективному процессору — Exynos 7880, который дополняется 3/32 ГБ памяти.



Источник: Phone Arena

Корпус устройства изготавливается из стекла и металла, сканер отпечатков — в клавише Home на передней стороне. Кроме того, смартфон может похвастаться технологией защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и ускоренной зарядкой.

Экран — 5,7-дюймовый, 1920 на 1080 пикселей. Присутствует возможность установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. Основная камера одинарная, разрешением в 16 Мп (f/1.9). Селфи камера — 16-мегапиксельная. Из необычных деталей — динамик, расположенный на верхней правой грани устройства.

Nokia 2

Nokia 2 — один из начальных смартфонов компании HMD Global, который в тесте ресурса GSMArena набрал 109 часов. Емкость аккумулятора аппарата составляет 4100 мАч (технологии быстрой зарядки не предусмотрено). На результат также повлиял процессор Qualcomm Snapdragon 212 и дисплей диагональю всего в 5 дюймов (1280 на 720 точек).





Из дополнительных плюсов устройства — защита от брызг по стандарту IP52. Кроме того, смартфон позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты. Дактилоскопического сенсора нет, зато постоянная память объемом в 8 ГБ расширяется картами microSD до 128 ГБ. Оперативной памяти в гаджете устанавливается 1 ГБ.

Основная камера на задней стороне пластикового корпуса одинарная, разрешением в 8 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный.

Samsung Galaxy J7 (2017)

Замыкает пятерку еще один смартфон от компании Samsung — Galaxy J7 (2017). В тесте GSMArena аппарат набрал 108 часов. Емкость его встроенного аккумулятора составляет 3600 мАч.





К другим техническим характеристикам девайса относится дисплей на 5,5 дюймов разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей), процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить картой microSD до 256 ГБ.

Корпус аппарата выполнен из металла, оснащается слотом для установки сразу двух nanoSIM-карт, а также сканером отпечатков пальцев в клавише «Домой» на передней панели. Разрешение основной и фронтальной камер — 13 Мп.