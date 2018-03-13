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С 2022 года Volkswagen будет выпускать по одной электрической модели в месяц

14.03.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
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На ежегодной пресс-конференции Volkswagen в Берлине глава концерна Маттиас Мюллер обнародовал грандиозную корпоративную программу электрификации, предусматривающую вывод немецкого автогиганта в лидеры рынка электромобилей.


Корпоративный план получил обозначение Roadmap E — согласно ему к 2025 году гамма концерна пополнится 30 новыми электромобилями, а до 2030 года на рынок выйдет в общей сложности 300 электрифицированных моделей (но это включая переведенные на электротягу модификации уже известных машин и всевозможные «гибриды»). По словам Мюллера, начиная с 2022 года, «практически каждый месяц будет появляться новая электрическая модель».

К тому времени «электрички» Volkswagen и подконтрольных ему брендов будут выпускаться на 16 заводах концерна по всему миру — разумеется, это в случае, если план будет реализован. Первенцем электрической линейки I.D. станет одноименный хэтчбек, который в 2020 году должен прийти на смену e-Golf. Напомним, что на недавнем Женевском автосалоне Volkswagen продемонстрировал очередного представителя будущего электрического семейства — седан I.D. Vizzion, серийный вариант которого ожидается в 2022 году.

 
 
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На ежегодной пресс-конференции Volkswagen в Берлине глава концерна Маттиас Мюллер обнародовал грандиозную корпоративную программу электрификации.

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