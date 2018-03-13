Минчанин Андрей к Новому году купил четыре билета на концерт Алексея Воробьева. Так они с братом хотели поздравить с праздником своих жен. Каждый квиток обошелся в 75 рублей. Сначала концерт перенесли — с декабря на январь. Позже его и вовсе отменили, объявили о возврате средств. Но вернуть свои 300 рублей у Андрея не получается до сих пор: в указанное время организатор не пришел, а после вообще перестал выходить на связь. Делом занялась милиция.





Андрей рассказывает, что изначально надежда на возврат средств была.

— Возврат денег за билеты должен был состояться в Prime Hall. Организатор назначил встречу там, но не пришел. Мы связывались с ним по телефону, он обещал вернуть деньги на банковские карточки. Нужно было якобы только сфотографировать свои билеты. Но позже и viber, и телефон перестали быть доступны. Prime Hall, как оказалось, никакой ответственности не несет.

Руководитель Prime Hall Оксана Адашкевич отмечает, что сам Prime Hall концерты не организовывает, а лишь предоставляет площадку в аренду. С ООО «Кипер Промоушен» (организатором концерта Алексея Воробьева) работали в первый раз.

— Мы проверили: никаких нарушений на момент заключения договора аренды за ними не было. Организация не числилась в Реестре коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. К тому же нам предъявили гастрольное удостоверение, которое выдает Мингорисполком.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Когда ивентор попросил о переносе даты концерта с 10 декабря на 25 января, площадку это не смутило: иногда такое случается. За несколько дней до январского концерта директор ООО «Кипер Промоушен» сам позвонил в Prime Hall.

— Сказал, что будет делать отмену, так как очень слабые продажи. Прислал письмо об отмене с информацией, в какие даты и время будет проходить возврат денежных средств, — говорит Оксана Адашкевич.

Но в первый день, когда был запланирован возврат денег, стало известно, что директор ООО «Кипер Промоушен» находится на лечении в России и ни он, ни какой-то его представитель приехать в Prime Hall не смогут. Об этом он сообщил руководителю концертной площадки по телефону. Люди приходили в Prime Hall, но оставались ни с чем.

— По закону, деньги за билеты возвращает организатор. Соответственно, мы и направляли людей к нему, давали все контакты, что у нас были. Но через какое-то время он перестал отвечать.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Адашкевич отмечает, что за три с половина года, что работает площадка, такая ситуация случилась впервые.

— Да, отмены концертов случались, но все организаторы всегда возвращали деньги без проблем. Сейчас этой ситуацией занимаются компетентные органы, — резюмирует руководитель Prime Hall.

Среди пострадавших есть информация, что команда артиста и вовсе ничего не знала о том, что у Воробьева был запланирован концерт в Минске. Но это не так. Менеджмент Алексея Воробьева подтвердил TUT.BY, что концерт в Минске в графике артиста все-таки был.

— В первую дату, выбранную белорусскими организаторами, Алексей был занят в эфирном концерте Первого канала в Москве и заявлен на афишах. Приезд в Минск вынужденно перенесли на январь.



Скриншот из группы Алексея Воробьева во «ВКонтакте» vk.com/alexeyvorobyov

В январе ради концерта в Минске Воробьев специально прилетел в Россию из США (в Штатах он был по работе).

— Но прямо накануне мероприятия концерт был отменен белорусскими организаторами. Мы никаких предоплат от них не получали и тоже очень опечалены происходящим, — пояснили в московском офисе.

Согласно п. 7 ст.217 Кодекса Республики Беларусь о культуре, в случае отмены мероприятия организатор обязан выплатить стоимость билета не позже 7 календарных дней с момента подачи заявления о выплате денежной компенсации.

Связаться с ООО «Кипер Промоушен» нам не удалось. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что Центральным РУВД по данному факту проводится проверка.

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