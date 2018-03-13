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Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 200 миллионов долларов за полеты в Крым
14.03.2018 17:13 — Разное | Ежедневник
фото: Facebook/Аэрофлот
В список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие перевозчики, передает агентство УНИАН.
Сумма штрафов, наложенных Госавиаслужбой Украины на российские авиакомпании за полеты в Крым, с сентября 2017 года выросла вдвое и достигла порядка 209 млн долларов. Об этом сообщило агентство
Ранее ведомство сообщало, что штрафы, наложенные на компании РФ, по данным на сентябрь 2017 года достигают порядка 103 млн долларов.
«Госавиаслужба начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн (около 209 млн долларов – прим. ред.) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым», – сообщает агентство со ссылкой на ведомство.
В Госавиаслужбе уточнили, что за каждое нарушение предусмотрен штраф порядка пяти тысяч долларов. Для взыскания средств ведомство обращается в украинские суды, что в дальнейшем даст основания начать процесс в международных органах правосудия.
Как сообщает УНИАН, в список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Россия», Red Wings Airlines, «Уральские авиалинии», «ЮTэйр». Также там числятся «Донавиа», «Русджет», «Северный ветер», «Якутия» и другие.
На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от его использования.
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В список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие перевозчики, передает агентство УНИАН.
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