Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 200 миллионов долларов за полеты в Крым

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В список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие перевозчики, передает агентство УНИАН.

Сумма штрафов, наложенных Госавиаслужбой Украины на российские авиакомпании за полеты в Крым, с сентября 2017 года выросла вдвое и достигла порядка 209 млн долларов. Об этом сообщило агентство УНИАН .

Ранее ведомство сообщало, что штрафы, наложенные на компании РФ, по данным на сентябрь 2017 года достигают порядка 103 млн долларов.

«Госавиаслужба начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн (около 209 млн долларов – прим. ред.) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым», – сообщает агентство со ссылкой на ведомство.

В Госавиаслужбе уточнили, что за каждое нарушение предусмотрен штраф порядка пяти тысяч долларов. Для взыскания средств ведомство обращается в украинские суды, что в дальнейшем даст основания начать процесс в международных органах правосудия.

Как сообщает УНИАН, в список «компаний-нарушителей» попали «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Россия», Red Wings Airlines, «Уральские авиалинии», «ЮTэйр». Также там числятся «Донавиа», «Русджет», «Северный ветер», «Якутия» и другие.

На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от его использования.