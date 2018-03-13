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Женщины, которые были рядом с гением. Что известно о личной жизни Стивена Хокинга

14.03.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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Зачастую рядом с великим мужчиной всегда есть женщина, которая влияет на его судьбу. Так было и со Стивеном Хокингом, который недавно скончался в возрасте 76 лет.

Несмотря на тяжелое заболевание — боковой амиотрофический склероз — Хокинг дважды был женат. Что это были за женщины и какую роль они сыграли в жизни физика и популяризатора науки — в нашем материале.

Джейн Уайлд


Стивен и Джейн познакомились студентами. Девушка была далека от науки — она изучала иностранную литературу, но смелые идеи Стивена ее увлекли. Кроме того, Джейн не раз отмечала в интервью, что поначалу ее привлекла широкая улыбка ученого и большие серые глаза

В своей автобиографии «My Brief History» Стивен написал, что встреча с Джейн помогла ему выйти из депрессии и дала надежду на будущее, когда он узнал о своем диагнозе: боковой амиотрофический склероз.


Джейн знала о диагнозе Стивена, но не отказалась от его предложения, решив, что они справятся. В начале брака состояние Стивена было таким, что им удавалось и работать, и много путешествовать. И даже дать жизнь трем детям.


Тем не менее, болезнь прогрессировала, и Джейн перестала справляться с таким количеством ролей: жена, многодетная мать, профессиональная сиделка.

У женщины началась депрессия, которая стала началом распада их брака с Хокингом. В это же время она знакомится с руководителем местного церковного хора Джонатаном Джонсом. Джонатан помогал Джейн справляться с делами по дому, и со временем он стал другом семьи. Взаимная симпатия жены и руководителя хора была очевидна для самого Стивена. Но, как пишет он в автобиографической книге, осуждать эти отношения было невозможно, поскольку врачи утверждали, что жить ему осталось недолго. И нужно было подумать о том, кто позаботится о жене и детях после его ухода.

Несмотря на разлад в семье, Джейн, по сути, спасла мужа. Она приняла судьбоносное решение, когда его состояние здоровья критически ухудшилось. Он заболел пневмонией, и врачи предлагали жене отключить Стивена от аппарата, искусственно поддерживающего его жизнь.


Джейн отказалась от этого предложения, настаивая на лечении и операции. Стивена удалось спасти, но после этого справляться с уходом за ним стало совсем трудно. Так в доме появилась сиделка Элайн Джейн, которая и стала второй женой гения.

Элайн Мэйсон

В 1995 году Хокинги разводятся официально: Стивен отпускает свою бывшую жену к Джонатану, а сам женится на Элайн. Которая, в свою очередь, ушла от мужа, с которым прожила 15 лет.


Информация о втором браке физика очень противоречива. Он сам описывает в книге эти отношения, как «бурные и страстные». Вместе с тем бывшая жена и дети негативно относились к Элайн, утверждая, что она преследует только личные меркантильные цели.


Сиделки, которые работали в доме, свидетельствовали о том, что Элайн применяет к Стивену физическое насилие и обращается с ним очень жестоко. Физика привозили в больницу со следами побоев, но он опровергал все обвинения в адрес жены.

В своей книге он признает, что у них с Элайн были сложности, но благодарит вторую жену за то, что ее медицинский уход продлил ему жизнь. В 2006 году Стивен и Элайн все-таки развелись. Это решение одобрила и Джейн, и дети ученого, которые были с ним рядом до конца.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы», — сообщили Люси, Роберт и Тим.

 
 
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Несмотря на тяжелое заболевание - боковой амиотрофический склероз, - Хокинг дважды был женат. Что это были за женщины?

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