Не стихают страсти на "кольце" на бульваре Шевченко, перекрёсток с Набережной. Вашему вниманию - две ситуации, благодаря которым вы сможете приобрести самое ценное в жизни - опыт и знания.



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Как произошло ДТП, можно увидеть благодаря камере Wikilink :

Как вы думаете, кто тут прав, кто будет виноват? А вот вам ещё одна ситуация, на этот раз без последствий, так как автор смог "просчитать" маршрутчика и предугадать его глупые действия:

Автор: видео - Евгений Хурсевич

Надеемся, что вы из числа водителей, которые предпочитают уступить дорогу тому, кто слабо разбирается в ПДД.