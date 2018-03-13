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Две ситуации на "кольце" на бульваре - маршрутка и ДТП, в котором кто-то виноват - видео

14.03.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Не стихают страсти на "кольце" на бульваре Шевченко, перекрёсток с Набережной. Вашему вниманию - две ситуации, благодаря которым вы сможете приобрести самое ценное в жизни - опыт и знания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54037.php

Две ситуации на "кольце" на бульваре - маршрутка и ДТП, в котором кто-то виноват

Как произошло ДТП, можно увидеть благодаря камере Wikilink:

Как вы думаете, кто тут прав, кто будет виноват? А вот вам ещё одна ситуация, на этот раз без последствий, так как автор смог "просчитать" маршрутчика и предугадать его глупые действия:

Автор: видео - Евгений Хурсевич

Надеемся, что вы из числа водителей, которые предпочитают уступить дорогу тому, кто слабо разбирается в ПДД.

 
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Не стихают страсти на "кольце" на бульваре Шевченко, перекрёсток с Набережной. Вашему вниманию - две ситуации, благодаря которым вы сможете приобрести самое ценное...

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