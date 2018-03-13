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Датский исследовательский центр The Happiness Research Institute опубликовал предварительную версию рейтинга самых счастливых стран мира. Первую строчку в нем заняла Финляндия.

Список Топ-10 самых счастливых стран был опубликован в Twitter центра. Первые три строчки в нем занимают Финляндия, Норвегия и Дания, пишет nn.by .

Абсолютно большую часть позиций в списке топ-10 завоевали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е место) и Австралия (10-е место).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа самая счастливая страна мира Датский исследовательский центр The Happiness Research Institute опубликовал предварительную версию рейтинга самых счастливых стран мира. Первую строчку в нем заняла...

Самой несчастливой страной мира в 2017 году была признана Центрально-Африканская республика.