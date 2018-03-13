Зафиксирован сильнейший радиоимпульс из космоса

Команда исследователей из Обсерватории Паркса в Австралии зафиксировала рекордный быстрый радиовсплеск. Известно уже больше трех десятков «сигналов» такого типа, однако ученым до сих пор не известен их источник, сообщает Phys.org .



Радиотелескоп Паркс. Фото: Daniel John Reardon / wikipedia.org

Быстрые радиовсплески — это единичные мощные радиоимпульсы из космоса, которые длятся несколько миллисекунд. Они пока не получили объяснения современной науки. Их вероятным источником ученые считают пульсар, нейтронную звезду, космические струны или инопланетян.

Первый такой импульс был обнаружен в 2001 году радиотелескопом в Австралии, данные с которого обработали только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование более 30 быстрых радиовсплесков. Обычно они происходят непредсказуемо.

Новый рекордный импульс зафиксировали 9 марта 2018 года. Показатель отношения сигнал/шум для него составил 411. Это значит, что он был в 4,5 раза «ярче», чем сильнейший всплеск, зарегистрированный до этого.

Это событие стало частью серии из трех всплесков, зафиксированных с разницей в несколько дней. Первый дошел до Земли 1 марта, второй — 9 марта, а третий — 11 марта. Команда назвала регистрацию трех импульсов подряд «довольно необычным» событием — раньше такого не происходило.