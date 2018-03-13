Апартаменты с видом на Кремль, особняк у Истры: какую недвижимость оставил легендарный Табаков

Олег Табаков, ушедший из жизни 12 марта, оставил многомиллионное наследство. Из недвижимости у Олега Павловича было три квартиры в Москве и особняк у реки Истра. Апартаменты, в которых жила его семья, расположены в центре столицы, недалеко от Красной площади.

Российские СМИ называют состояние Олега Табакова «многомиллионным» и через запятую перечисляют объекты недвижимости, которые принадлежали артисту — три квартиры (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра) в Москве и особняк в Подмосковье.



Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и дочерью Машей в загородном доме. Фото: domzamkad.ru

Самый интересный из объектов — особняк, расположенный за городом в поселке «Кино», где строились в основном деятели искусства и кинематографа. Тут есть дома Егора Кончаловского, Павла Чухрая, Сергея Соловьева, Надежды Михалковой.



Фото: domzamkad.ru

Участок Табакова находится на берегу реки Истра и занимает два гектара. Загородный дом Олег Табаков строил не один год. «Во время строительства Марина Зудина, жена Олега Павловича, хотела отстроить на участке зимний сад но, к сожалению, этого не удалось выполнить по причине постоянного подмывания почвы ключами», — писало летом 2017 года издание domzamkad.ru .



Фото: domzamkad.ru

Дом обставлен антикварной мебелью. В интерьерах встречается много семейных реликвий, подарков коллег по цеху, фотографий, картин, книг. В доме пять террас. На веранде в хорошую погоду Олег Павлович любил почитать, сидя в кресле-качалке.



Фото: domzamkad.ru



Фото: domzamkad.ru

«Такой особняк смог позволить себе только к старости. Я законопослушный гражданин — всегда зарабатывал честно, исправно платил налоги. Моя должность в МХТ обязывает заботиться об огромном количестве людей, и я чувствую эту ответственность», — подчеркивал Табаков. Ориентировочная стоимость особняка без мебели, как Dni.Ru сказали эксперты, — 400 миллионов рублей.



Фото: domzamkad.ru



Фото: domzamkad.ru

В загородном доме семейство Табаковых предпочитало жить в летний период, когда в театре завершался сезон.



Фото: domzamkad.ru



Фото: domzamkad.ru

Зимой семья переезжала в апартаменты в центре города. О них режиссер рассказывал в передаче «Гости по воскресеньям». В апартаментах несколько комнат с панорамным остеклением. Из окна кабинета Олега Петровича открывался вид на Красную площадь.



Иллюстрация: starhit.ru



Иллюстрация: starhit.ru



Иллюстрация: starhit.ru

Великий российский и советский актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта. У актера остались двое детей от брака с Мариной Зудиной. Есть также дочь и сын от первого брака, а также внуки.