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Апартаменты с видом на Кремль, особняк у Истры: какую недвижимость оставил легендарный Табаков
Олег Табаков,
Российские СМИ называют состояние Олега Табакова «многомиллионным» и через запятую перечисляют объекты недвижимости, которые принадлежали артисту — три квартиры (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра) в Москве и особняк в Подмосковье.
Самый интересный из объектов — особняк, расположенный за городом в поселке «Кино», где строились в основном деятели искусства и кинематографа. Тут есть дома Егора Кончаловского, Павла Чухрая, Сергея Соловьева, Надежды Михалковой.
Участок Табакова находится на берегу реки Истра и занимает два гектара. Загородный дом Олег Табаков строил не один год. «Во время строительства Марина Зудина, жена Олега Павловича, хотела отстроить на участке зимний сад но, к сожалению, этого не удалось выполнить по причине постоянного подмывания почвы ключами», — писало летом 2017 года издание
Дом обставлен антикварной мебелью. В интерьерах встречается много семейных реликвий, подарков коллег по цеху, фотографий, картин, книг. В доме пять террас. На веранде в хорошую погоду Олег Павлович любил почитать, сидя в кресле-качалке.
«Такой особняк смог позволить себе только к старости. Я законопослушный гражданин — всегда зарабатывал честно, исправно платил налоги. Моя должность в МХТ обязывает заботиться об огромном количестве людей, и я чувствую эту ответственность», — подчеркивал Табаков. Ориентировочная стоимость особняка без мебели, как
В загородном доме семейство Табаковых предпочитало жить в летний период, когда в театре завершался сезон.
Зимой семья переезжала в апартаменты в центре города. О них режиссер рассказывал в передаче «Гости по воскресеньям». В апартаментах несколько комнат с панорамным остеклением. Из окна кабинета Олега Петровича открывался вид на Красную площадь.
Великий российский и советский актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта. У актера остались двое детей от брака с Мариной Зудиной. Есть также дочь и сын от первого брака, а также внуки.
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Табаков признавался, что шикарный особняк на берегу Истры он смог позволить тебе лишь к старости.
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