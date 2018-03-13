Сексуальному насилию подвергались воспитанники минского интерната №

Сексуальному либо физическому насилию подвергались воспитанники интерната №7 Минска, сообщает «СБ — Беларусь сегодня», ссылаясь на МВД.

По словам начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми министерства Геннадия Казакевича, из 108 учащихся интерната не менее трети подвергались сексуальному либо физическому насилию.

Казакевич сообщил, что преподаватели и воспитатели применяли насилие сами либо знали о таких фактах и молчали.

Кроме того, выпускники интерната, которые теперь работают в нем, относятся к числу подозреваемых. Испытав когда-то насилие, они сами становятся агрессорами.

Напомним, два уголовных дела по фактам полового насилия и свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната № 7 были возбуждены в конце февраля.

В числе подозреваемых – воспитатель и рабочий, который ранее сам был воспитанником этого же заведения.

По словам Казакевича, за последние 5 лет количество установленных фактов сексуального насилия над несовершеннолетними выросло в 15 раз, а число жертв педофилов — почти в 4 раза.

«Сегодня возрастание уровня угроз, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении детей, являет собой прямую угрозу национальной безопасности. Только за два месяца текущего года число пострадавших от сексуального насилия детей составило 113 детей», — добавил Казакевич.