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Украина официально запретила своим спортсменам участие в соревнованиях в России

14.03.2018 18:26 — Разное | Tut.by  
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Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, проводимых в России, сообщило в среду, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины. Соответствующий указ подписал руководитель министерства Игорь Жданов.


Игорь Жданов. Фото: facebook.com/zhdanovihor

Документ запрещает «планирование и проведение тренировок», а также «участие членов национальных сборных по всем видам спорта» в состязаниях «на территории Российской Федерации».

— Агрессоры и нарушители правил должны покинуть арену мирового спорта, — заявил Жданов. Он призвал международные федерации не проводить соревнования в государстве, которое нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

Днем ранее Украина объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 20 по 25 марта. От участия в российском этапе также отказались биатлонисты из США и Чехии.

 
 
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Национальным сборным запрещено участвовать в любых спортивных соревнованиях на территории России.

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