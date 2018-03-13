Украина официально запретила своим спортсменам участие в соревнованиях в России

Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, проводимых в России, сообщило в среду, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины. Соответствующий указ подписал руководитель министерства Игорь Жданов.



Игорь Жданов. Фото: facebook.com/zhdanovihor

Документ запрещает «планирование и проведение тренировок», а также «участие членов национальных сборных по всем видам спорта» в состязаниях «на территории Российской Федерации».

— Агрессоры и нарушители правил должны покинуть арену мирового спорта, — заявил Жданов. Он призвал международные федерации не проводить соревнования в государстве, которое нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

Днем ранее Украина объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 20 по 25 марта. От участия в российском этапе также отказались биатлонисты из США и Чехии.