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Украина официально запретила своим спортсменам участие в соревнованиях в России
Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, проводимых в России, сообщило в среду, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины. Соответствующий указ
Документ запрещает «планирование и проведение тренировок», а также «участие членов национальных сборных по всем видам спорта» в состязаниях «на территории Российской Федерации».
— Агрессоры и нарушители правил должны покинуть арену мирового спорта, — заявил Жданов. Он призвал международные федерации не проводить соревнования в государстве, которое нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.
Днем ранее Украина
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Национальным сборным запрещено участвовать в любых спортивных соревнованиях на территории России.
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