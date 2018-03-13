Шенген для белорусов станет дороже на 20 евро

Изменения в визовых правилах планируются в ближайшем будущем.

Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии 14 марта.

В ЕК поясняют, что благодаря такой реформе в Визовом кодексе процедура получения виз станет доступнее и быстрее. Сроки выдачи виз сократятся до 10 дней, заявку на получение визы можно будет подавать за полгода до поездки (сегодня – за 3 месяца). Кроме того, процедура заполнения заявки и ее подачи в посольство будет полностью электронной.

Новые правила предотвратят торговлю визами, путешественникам с хорошей визовой историей будут выдаваться визы на срок до 5 лет.

Когда ожидать изменений в правилах, на сайте не указано, но уже известно, что консульский сбор планируется повысить с 60 до 80 евро. Однако благодаря новым правилам улучшится сотрудничество с третьими странами в вопросах возвращения нелегальных мигрантов.