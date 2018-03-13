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Средняя пенсия за выслугу лет в Беларуси превысила 420 рублей
Средний размер пенсий белорусов за выслугу лет в 2017 году составил 423,5 рубля в месяц, сообщает Белстат. Это на 24,4 рубля больше, чем годом ранее.
Так, в первом квартале прошлого года средние пенсии за выслугу лет составили 397,9 рубля, за полугодие — 397,7 рубля, за 9 месяцев — 398,6 рубля. А в среднем за прошлый год средняя пенсия за выслугу лет выросла до 423,5 рубля. Эта сумма на 109,3 рубля больше, в целом средняя пенсия по стране.
Напомним, по средней назначенной пенсии
На начало февраля в Беларуси было 2 миллиона 593,7 тысячи пенсионеров.
Напомним, в Беларуси с 1 февраля
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Пенсия за выслугу лет на 109,3 рубля больше, в целом средняя пенсия по стране.
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