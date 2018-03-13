Средняя пенсия за выслугу лет в Беларуси превысила 420 рублей

Средний размер пенсий белорусов за выслугу лет в 2017 году составил 423,5 рубля в месяц, сообщает Белстат. Это на 24,4 рубля больше, чем годом ранее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пенсии за выслугу лет могут получать в том числе госслужащие (при наличии стажа государственной службы не менее 20 лет), некоторые работники авиации, отдельные медицинские и педагогические работники, некоторые спортсмены, а также отдельные категории артистов театров и других театрально-зрелищных организаций и коллективов.

Так, в первом квартале прошлого года средние пенсии за выслугу лет составили 397,9 рубля, за полугодие — 397,7 рубля, за 9 месяцев — 398,6 рубля. А в среднем за прошлый год средняя пенсия за выслугу лет выросла до 423,5 рубля. Эта сумма на 109,3 рубля больше, в целом средняя пенсия по стране.

Напомним, по средней назначенной пенсии лидирует Минск — 333,7 рубля, а меньше всего — в Брестской области (299,8 рубля).

На начало февраля в Беларуси было 2 миллиона 593,7 тысячи пенсионеров.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля повысили минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличились пропорционально росту размера БПМ. Кроме того, с февраля выросли надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии составляет 45,03 рубля в месяц (25% БПМ).