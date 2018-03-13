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Почем мечта чиновника? В Минск привезли первые экземпляры Audi A8 нового поколения

14.03.2018 19:00 — Разное | Tut.by  
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В Минске презентовали новое поколение флагманского седана Audi A8. Автомобиль обещает невиданный уровень технологичности и комфорта. Отличительная особенность новинки — автопилот третьего уровня. Цены будут начинаться от 79 880 евро за автомобиль со стандартной колесной базой. Но список опций может легко довести цену до 130 тысяч евро и выше.


Беларусь стала первой из стран ТС, где показали новое поколение Audi A8. Пока в столицу привезли два автомобиля, еще два дожидаются своих покупателей в Германии. План продаж до конца года — 30 машин.








Базовые версии будут оснащаться 18-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой (в качестве опции — матричные светодиодные или лазерные фары), а салон получит отделку из кожи. Все машины оснащаются полным приводом и адаптивной пневмоподвеской, которая может быть предложена в спортивном исполнении.


Главная особенность интерьера — почти полный отказ от кнопок. Большинством функций водитель и пассажиры будут управлять с сенсорных дисплеев с обратной связью. Панель приборов теперь будет только виртуальной, в виде цветного дисплея высокого разрешения.











Интересно, что версия A8 со стандартной колесной базой по своим размерам стала такой же, как удлиненный автомобиль предыдущей генерации. В длиннобазной машине нового поколения можно свободно вытянуть ноги, находясь на заднем сиденье. За доплату VIP-пассажир может получить кресло с массажем, подогревом и вентиляцией.


Гамма моторов будет расширяться постепенно. Пока доступны к заказу машины с трехлитровым бензиновым битурбомотором, позже появятся четырехлитровые версии и флагманский W12. Не исключено, что будут продавать у нас и гибрид, но вряд ли это произойдет ранее 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое поколение флагманского седана Audi A8 добралось до Беларуси. В Минск привезли несколько автомобилей. Цены на любимый чиновниками представительский седан...

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