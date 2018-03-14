Гродненский «Неман» одержал вторую кряду победу в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.



Фото: hcdinamo.by/molodechno

14 марта в Гродно победитель регулярного сезона разгромил фарм-клуб минского «Динамо», забросив 5 безответных шайб в ворота гостей.

«Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

14 марта. Гродно. Ледовый дворец. 2188 зрителей.

«Неман»: Саманьков; Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Стефанович — Боярчук — Жидких; Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Левша; Лисичкин — Степанов — Варивончик; Орлов, Молотков.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов (Козловский, 52.44); Рак — Соколовский, Гаврус (А) — Белевич — Журня; Ерохо — Боголейша, Печур (К) — Мохорев — Амброжейчик; Знахаренко — Летов, Буйницкий — Черников — Воронов; Кирющенков (А) — Грецкий — Кунцевич; Логунов.

Шайбы: 1:0 — Кислый (С. Малявко, 23.28), 2:0 — Богдановский (А. Малявко, Хоромандо, 31:43, в большинстве), 3:0 — Дерлюк (49.42, в меньшинстве, в пустые ворота), 4:0 — Степанов (Кислый, Хоромандо, 51.45), 5:0 — С. Малявко (Хоромандо, А. Малявко, 57.33, в большинстве 5 на 3).

Броски: 37−28 (7−11, 15−9, 15−8).

Штраф: 10−58.

Впрочем, разгромный счет вряд ли является истинным отображением разницы в силе команд. Влияние на ход встречи оказали в том числе и два удаления до конца матча в составе молодечненцев, когда гости дважды на 5 минут оказывались в меньшинстве после грубых нарушений Егора Воронова и Дмитрия Знахаренко против Игоря Варивончика и Филиппа Метлюка.

Одно из этих удалений «Неман» реализовал.

Переломным стал отрезок в середине третьего периода, когда молодечненцы после удаления гродненского форварда Константина Богдановского решили рискнуть и заменили своего голкипера шестым полевым хоккеистом. Но эта затея обернулась для них неприятностью — защитник хозяев Роман Дерлюк броском со своей половины площадки поразил пустые ворота — 3:0.

В оставшееся время «Неман» еще дважды поразил динамовские ворота и с хорошим настроением отправляется на следующие два матча в Молодечно.

Огорчает штаб гродненской команды перед выездными матчами разве что травма Павла Боярчука, котрый досрочно завершил вторую домашнюю игру.

Ход серии: «Неман» — «Динамо» Мл — 2:0 (3:2 2ОТ, 5:0).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до четырех побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 17, 18 марта (в Молодечно) и, если потребуется, 21 (в Гродно), 23 (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии Кубка президента встречаются «Юность-Минск» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3).

Поединки намечены на 15, 16, 19, 20 и, если потребуется, 22, 24, 26 марта.

Финальная серия запланирована на 28, 29 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля.