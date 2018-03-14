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Топливо дорожает в Беларуси 15 марта - второй раз за неделю

14.03.2018 22:36 — Разное | БДГ  
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Стоимость автомобильного топлива повышается 15 марта на 1 копейку (0,76%).

Это подорожание – уже второе за последнюю неделю и третье с начала 2018 года.

Напомним, предыдущий раз концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильный бензин и дизтопливо 10 марта.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 23 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 31 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, дизтоплива — 1 рубль 34 копейки.

Концерн пояснил изменение ценообразования, которое предусматривает корректировку цен на нефтепродукты и постепенный выход на российский уровень. Стоимость топлива зависит от изменений мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

По информации «Белнефтехима», средняя цена на нефть марки Urals за январь-февраль 2018 года выросла на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила $65,99 за баррель.

В 2017 году стоимость топлива увеличивалась семь раз.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость автомобильного топлива повышается 15 марта на 1 копейку (0,76%). Это подорожание – уже второе за последнюю неделю и третье с начала 2018 года.

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