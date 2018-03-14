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"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

15.03.2018 00:47 — Разное | Tut.by  
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Испанская «Барселона» разгромила английский «Челси» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов — 3:0.


Месси забил 99 гол в Лиге чемпионов на 4 минуте, а 100 гол на 64 минуте! Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Первая встреча этих команд завершилась в Лондоне со счетом 1:1. Подопечные Антонио Конте провели хороший матч, но не воспользовались своими моментами, а гол Месси сделал каталонцев явным фаворитом перед ответным поединком.

На этот раз «Барселона» сразу же вышла вперед благодаря голу Лионеля Месси, который с острого угла отправил мяч между ног Тибо Куртуа.

«Челси» сразу же пошел вперед в попытке отыграться, но «аристократам» не хватало точности в завершающей стадии атак.

«Барселона» же еще до перерыва смогла удвоить преимущество после точно удара Усмана Дембеле в «девятку» ворот Куртуа — 2:0.

Похожим образом развивалась игра и во втором тайме. «Челси» продолжал атаковать, на что «Барселона» отвечала точными и эффективными контрвыпадами. Один из них снял все вопросы о победителе. Месси забил очень похожий на первое взятие ворот гол, вновь воспользовавшись ошибкой провалившего матча Куртуа — 3:0.

«Барселона»: Тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Серджи Роберто, Иньеста (Паулиньо, 56), Бускетс (Андре Гомеш, 61), Дембеле (Алеиш Видаль, 67), Месси, Суарес.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Заппакоста, 67), Виллиан, Фабрегас, Азар (Педро, 82), Канте, Алонсо, Жиру (Мората, 67).











В другом матче дня «Бешикташ» вновь проиграл «Баварии» — 1:3.

Ранее место в четвертьфинале уже завоевали английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», испанские «Реал и «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Рома».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе встречи.

 
 
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Испанская "Барселона" разгромила английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов - 3:0.

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