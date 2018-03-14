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ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018

15.03.2018 00:36 — Разное | Tut.by  
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В Международной федерации футбола (ФИФА) глубоко обеспокоены ситуацией с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира-2018, который летом пройдет в России, сообщает AS.


Фото: Reuters

— ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки.

В ФИФА глубоко обеспокоены ситуацией. Более того, охвачены паникой. Президенту организации Джанни Инфантино далеко не безразлично, что происходит, несмотря на то, что он это скрывает. Нет никаких признаков, что напряженность ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018, — сообщает издание.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что отменит двусторонние встречи с представителями России на высоком уровне, а также поездки членов правительства Великобритании и королевской семьи на ЧМ-2018 из-за дела бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Министерство иностранных дел страны также предупредило британских болельщиков, которые планируют отправиться летом в Россию на ЧМ-2018, о возможных антибританских настроениях и притеснениях во время турнира.

В британских СМИ появилась информация, что высокопоставленные лица и чиновники Польши, Японии и Австралии могут присоединиться к Англии в бойкотировании ЧМ-2018 в случае, если будет доказана причастность России в деле с отравлением Скрипаля. Федерация футбола Польши позже опровергла эту информацию.

 
 
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В Международной федерации футбола (ФИФА) глубоко обеспокоены ситуацией с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира-2018, который летом пройдет в России,...

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