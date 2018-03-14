Зачем белорусской модели структурная реформа?





Белорусская экономика нуждается в структурной реформе, заявил академик Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор Петр Никитенко. По его мнению, в первую очередь необходимо менять правовую и налоговую системы.

"Президент уже и сам пришел к выводу, что так закрепостили экономику, что никто не хочет двигаться и брать на себя никакой инициативы", - отметил академик. По его мнению, изменение в первую очередь нужно производить через право.

"Право у нас казуистическое. Мы сейчас с Георгием Василевичем как раз готовим монографию "Преодоление казуистического права". Право у нас противоречивое и оно нас держит за полы. По сути, мы работаем сейчас в крепостной системе. Есть определенные наработки, как нам из этой системы выйти, но для этого нужна соответствующая политическая воля", - заявил Петр Никитенко.

Как считает академик, президент правильно принял решение, подписав декрет "О развитии предпринимательства", но беда в том, что дальше он этим путем не пошел.

"Система - вот такое вот болото - какая была, такая и осталась. Президент кинул туда свой декрет, а система его спокойно переварит. Он уже и сам заявляет: я говорю, говорю, а движения никакого нет. Да, были убраны определенные бюрократические процедуры, но ведь чиновники как были, так и остались во всех своих повязанных системах и отношениях. И каждый из них старается свое рабочее место защитить и быть полезным системе. В Беларуси огромный бюрократический аппарат, и каждый чиновник проводит какую-то разрешительную, запретительную или проверяющую функцию", - отметил академик.

По мнению эксперта, помимо права нужно менять и структуру самой экономики.

"У нас долговая структура ВВП. Вся экономика строится на том, чтобы обеспечить рост ВВП. Вот поставлена задача обеспечить ВВП на уровне 100 миллиардов. Да никаких проблем! Дайте мне кнопку власти и будут 100 млрд ВВП. По уровню доходов людей и домашних хозяйств нужно смотреть. Но мы же хотим сильными быть, вооружение должно быть у нас, армия. А вся военная экономика - это инфляционная экономика. Американцы давным-давно живут в этом инфляционном пузыре, но они раскидывают его по всему миру и держат всех в кулаке. У них поэтому таких проблем нет", - заявил Петр Никитенко.

Как считает академик, Беларуси не следует пытаться компенсировать издержки на содержание армии за счет налогов.

"Нужно как Европа работать. Если мы выбрали налог на добавленную стоимость, то он один и должен быть и не более одной трети созданного дохода. А мы НДС накидываем, но в то же время от налога на прибыль не отказываемся. Наша налоговая система абсолютно не стимулирует работать не в теневом обороте, она забирает, по сути дела, весь созданный доход", - уверен эксперт.

"Налоговая система в Беларуси такова, что если работать в рамках закона, то развиваться невозможно. Даже в период оброка и барщины налоговая нагрузка была меньше: крестьянин два дня работал на барина, а пять дней на себя. А сегодня у нас получается, что государство у нас стремиться даже добросовестно работающего предпринимателя загонять в крепостное право", - уверен Петр Никитенко. По этой причине, по мнению эксперта, в Беларуси теневой оборот экономики составляет около 40% ВВП, а у США всего около 15%.

По мнению академика, нужно менять и подходы к оценке эффективности работы предприятий.

"Необходимо заработную плату ставить во главу угла, а не прибыль. А мы все прибыль считаем, рентабельность, которая давно мертва. Мы до сих пор зарплату, как по Карлу Марксу, считаем издержками производства. На самом же деле, человек авансирует всех. Он должен отработать месяц, чтобы получить заработную плату, то есть он весь этот месяц авансирует и работодателя, и государство. А государство говорит, тем же ученым, что кормит их. У нас перевернуто все с ног на голову. Поэтому менять нужно всю систему. Нужно на деле обеспечить социальную справедливость и для всех сделать равные условия", - уверен Петр Никитенко.

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