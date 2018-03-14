Помните! Деньги обладают способностью размножаться!

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Для этого существует Вклад «Online-решение NEW» от Банка «Решение»— в белорусских рублях, безотзывный, открывается на три месяца под 9,4% годовых с фиксированной ставкой, капитализацией процентов и возможностью безграничного пополнения!

Просто скачайте из Google Play или App Store мобильное приложение «Банк Решение» , пройдите регистрацию в Межбанковской системе идентификации (МСИ) — это займет не более одной минуты, нужен лишь идентификационный номер из паспорта, а также номер мобильного телефона или e-mail — и всё оформляйте депозит «Online-решение NEW» без первоначального взноса.

Пополнить вклад нужно в течение 5 календарных дней. Существует несколько удобных способов:

через систему ЕРИП (Финансовые услуги → Банки, НКФО → Банк Решение → Пополнение вклада;

на сайте Банка;

Банка; в офисе Банка.

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