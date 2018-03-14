«Ни проехать, ни пройти». О состоянии дорог в Козловичах - фото

BrestCITY.com недавно сообщал о том, что с приходом весны состояние дорог стало головной болью для некоторых брестчан.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

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Публикуем фотофакт от читательницы БрестСИТИ, проживающей в Козловичах (северо-западная часть Бреста).

«Дети и взрослые вынуждены так экипироваться, чтобы дойти до остановки, где, к слову, даже урны нет... Некоторые в сменке идут», — сообщает автор снимков.

Водителям также несладко.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

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«Дороги, где нормально подсыпали — более-менее, а где не довезли... Где низко, там жесть, еще и грейдер ходит редко».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

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