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«Ни проехать, ни пройти». О состоянии дорог в Козловичах - фото

15.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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BrestCITY.com недавно сообщал о том, что с приходом весны состояние дорог стало головной болью для некоторых брестчан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

"Ни проехать, ни пройти". О состоянии дорог в Козловичах

Публикуем фотофакт от читательницы БрестСИТИ, проживающей в Козловичах (северо-западная часть Бреста).

«Дети и взрослые вынуждены так экипироваться, чтобы дойти до остановки, где, к слову, даже урны нет... Некоторые в сменке идут», — сообщает автор снимков.

Водителям также несладко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

"Ни проехать, ни пройти". О состоянии дорог в Козловичах

«Дороги, где нормально подсыпали — более-менее, а где не довезли... Где низко, там жесть, еще и грейдер ходит редко».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54043.php

"Ни проехать, ни пройти". О состоянии дорог в Козловичах

"Ни проехать, ни пройти". О состоянии дорог в Козловичах
"Ни проехать, ни пройти". О состоянии дорог в Козловичах

 
Теги: Брест
 
 
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BrestCITY.com недавно сообщал о том, что с приходом весны состояние дорог стало головной болью для некоторых брестчан. Публикуем фотофакт от читательницы БрестСИТИ,...

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