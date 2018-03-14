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В райисполкоме состоялась очередная встреча с инициативной группой по вопросу завода АКБ

15.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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14 марта в Брестском райисполкоме по инициативе властей прошла очередная запланированная встреча с группой граждан г. Бреста, которые обеспокоены строительством аккумуляторного завода в районе СЭЗ «Брест».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54042.php

В райисполкоме состоялась очередная встреча с инициативной группой по вопросу завода АКБ

Во встрече приняли участие руководство Брестского райисполкома, представители администрации СЭЗ «Брест», Брестского областного управления МЧС, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, ООО "Ай Пауэр", ООО "Агромашдеталь", главный санитарный врач г. Бреста и Брестского района.

Инициативную группу граждан из восьми человек возглавили Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54042.php

В райисполкоме состоялась очередная встреча с инициативной группой по вопросу завода АКБ

В течение 3-х часовой беседы был затронут широкий спектр вопросов, связанных со строительством объекта.

Члены инициативной группы были проинформированы о законности размещения предприятия в СЭЗ "Брест", размерах санитарно-защитной зоны, системе мониторинга за состоянием окружающей среды при эксплуатации завода.

Также подробно обсуждалась проектно-сметная документация строящегося завода.

На все поступившие вопросы были даны максимально полные ответы.

Общение в подобном формате будет продолжено до получения гражданами полной информации.

Полный аудиофайл встречи расположен по следующей ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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14 марта в Брестском райисполкоме по инициативе властей прошла очередная запланированная встреча с группой граждан г. Бреста, которые обеспокоены строительством...

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