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В райисполкоме состоялась очередная встреча с инициативной группой по вопросу завода АКБ
15.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
14 марта в
Во встрече приняли участие руководство Брестского райисполкома, представители администрации СЭЗ «Брест», Брестского областного управления МЧС, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, ООО "Ай Пауэр", ООО "Агромашдеталь", главный санитарный врач г. Бреста и Брестского района.
Инициативную группу граждан из восьми человек возглавили Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.
В течение 3-х часовой беседы был затронут широкий спектр вопросов, связанных со строительством объекта.
Члены инициативной группы были проинформированы о законности размещения предприятия в СЭЗ "Брест", размерах санитарно-защитной зоны, системе мониторинга за состоянием окружающей среды при эксплуатации завода.
Также подробно обсуждалась проектно-сметная документация строящегося завода.
На все поступившие вопросы были даны максимально полные ответы.
Общение в подобном формате будет продолжено до получения гражданами полной информации.
Полный аудиофайл встречи расположен
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14 марта в Брестском райисполкоме по инициативе властей прошла очередная запланированная встреча с группой граждан г. Бреста, которые обеспокоены строительством...
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