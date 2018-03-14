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Жителя Пружанского района будут судить за убийство матери

15.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Брестской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению жителя Пружанского района в убийстве матери с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54039.php

Жителя Пружанского района будут судить за убийство матери

Трагедия в деревне Зиновичи произошла в канун Нового года, 31 декабря.

Хозяйка дома 1956 года рождения и ее 34-летний сын употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина избил свою мать руками и ногами, нанеся ей побои, несовместимые с жизнью. По заключению экспертов, смерть пенсионерки наступила от черепно-мозговой травмы, разрыва печени и тупой травмы живота.

Расследование уголовного дела вели следователи УСК по Брестской области. Действия подозреваемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает минимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Следствием установлено, что мужчина не имел семьи и постоянного места работы, жил с родителями-пенсионерами за их счет.

 
 
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Прокуратура Брестской области направила в областной суд уголовное дело по обвинению жителя Пружанского района в убийстве матери с особой жестокостью, сообщили...

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