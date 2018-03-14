Ученые рассказали, почему пары набирают вес, когда начинают жить вместе

Австралийские ученые из Университета Центрального Квинсленда выяснили, какая связь существует между романтическими отношениями и здоровьем. О результатах исследования рассказывает публикация в журнале PLOS ONE.



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За девять лет исследователи опросили по телефону около 15 тысяч человек. Мужчины и женщины описывали свой образ жизни, питание, вредные привычки, занятия спортом, рост, вес — а также сообщали о том, состоят ли они в отношениях.

Из полученных данных исследователи сделали вывод: в целом долгие отношения идут на пользу здоровому образу жизни. Те, у кого есть партнер, чаще едят овощи и фрукты, реже — фастфуд. Также они меньше склонны курить и употреблять алкоголь.

Однако картина резко меняется, когда пара съезжается. Авторы работы объясняют это так: причина в том, что в семейных отношениях больше не нужно впечатлять партнера.

— Когда больше не надо выглядеть стройным и привлекательным, можно расслабиться и начать чаще есть, налегая на жирное и сладкое, — поясняла исследовательница Стефани Шуппе.

Если в семье есть дети, ситуация становится хуже: родители часто доедают за детьми. И часто проводят вечера за ужином у телевизора. Все эти факторы приводят к перееданию и набору веса.