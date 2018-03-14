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Если сгорел сосед. Минчанин пять лет пытается добиться компенсации и права восстановить свой дом
Дом Александра Круковского в 4-м Загородном переулке с улицы выглядит коттеджем добротным и недешевым. Это если не заглядывать за забор. Когда-то дом числился двухквартирным блокированным, состоял из двух квартир — коттеджа Александра и деревянной хаты Валерия Ш-кий. В 2013-м году хата сгорела, хозяин ее едва успел выскочить. Заодно сгорели веранда коттеджа и балки перекрытий крыши. Обгоревший сруб так и остался на участке. Александру никто не возместил ущерб, мало того — ему запретили отстраиваться без владельца сгоревшей хаты.
Александр Круковский проводит экскурсию. Вот что осталось от хаты Валерия Ш-го.
— Мы с дочерью (дом официально оформлен на нее) спали дома, когда услышали треск и почувствовали запах дыма. Дом Ш-кого уже вовсю полыхал. Это было в 5 утра 2 августа, — рассказывает Александр. — Что там тогда горело, так до сих пор не выяснили. Ш-ий менял показания, поначалу рассказывал следователю, что у него мобильный на зарядке был и загорелся, что трезвый спал, потом — что пил накануне.
Белый кирпич без штукатурки — следы от сгоревших коридора и веранды Александра. Как добросовестный землепользователь Александр сгоревшее разобрал. Ш-кий свои руины пятый год как будто бережет, хотя захламлять землю законом и не дозволяется.
— Он здесь не появляется, — говорит Александр. — Ему это все не нужно.
— Балки крыши прогорели. Экспертиза показала, что их нужно менять. А замена балок и восстановление веранды — это реконструкция. На нее нужно получать разрешение.
Сгорело, кто должен возмещать ущерб?
Рапорт инженера фрунзенского РОЧС о пожаре краток: установлено, что произошло возгорание жилого дома с пристройками. Уничтожена кровля жилого дома с хозяйственными пристройками, повреждено соседнее строение. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем со стороны гр. Ш-кого В. Г. 1974 года рождения.
— Вот данные из больницы — Ш-кий был пьян, — показывает бумаги Александр. (Пока шло следствие, Александр имел доступ к материалам дела. Так что все слова подтверждает документами.) — На одном из опросов он в этом признался и милиции. Человек, по чьей неосторожности произошел пожар, может быть привлечен к уголовной ответственности по одной из двух статей УК. Обе статьи предполагают: Ш-кий должен компенсировать ущерб.
Уже в сентябре 2013 года Александр получил первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следствие пришло к выводу, что не было у Ш-кого умысла и «усматриваются гражданско-правовые отношения в части возмещения вреда». Отказы приходили снова и снова — в 2014-м, например, с указанием, что «назначена пожарно-техническая экспертиза, которая на данный момент не окончена».
— Пожарно-техническую экспертизу почему-то заменили на электротехническую, — говорит Александр. — Странностей много, показания Ш-кого без конца меняются. И каждым новым его версиям следствие не видит оснований не доверять.
14 июля 2015-го БТИ выдало Александру ведомость технических характеристик на одноквартирный жилой дом. По адресу: Хагородный 4-й, 33. Без дробей. У ГКИ вторая, сгоревшая, часть исчезла, осталась формулировка: «часть квартиры 1 и квартира 2 погибли в результате пожара».
— После пожара нам предложили оценить ущерб. Мы насчитали 558 миллионов (неденоминированных). В эту сумму вошли 20 квадратных метров полностью сгоревшей жилплощади, ремонтно-восстановительные работы и сгоревшее имущество. Весной 2015 года я за свой счет провел экспертизу стоимости ремонтно-восстановительных работ. По заключению эксперта, сумма составила более тысячи базовых величин. Это особо крупный размер. Что должно послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ш-кого, — настаивает Александр.
Логика его проста: в рамках уголовного дела есть надежда получить возмещение. Но для этого на руках должны быть документы, в которых официально прописано, что стало причиной пожара, кто виновник, каков размер ущерба. Без этих данных нет смысла подавать и гражданский иск: что суд будет изучать?
Но этих документов за пять лет Александру никто не предоставил. У следствия по-прежнему нет ответов.
— Сам Ш-кий возмещать ущерб желанием не горит. Участок — не в собственности, а во владении, на него арест не наложишь. Имущества нет, живет у матери. В послужном списке — перечень административных правонарушений. Странно, каким чудом (или кто — за него) рассчитался за ущерб с семьей ребенка, которого он оставил сиротой. Пьяный был за рулем, сбил женщину. За эту смерть отсидел чуть больше года, вышел по амнистии, — говорит Александр.
Есть у Круковского подозрение, что у семьи есть некий большой покровитель: другого объяснения тому, что следователи верят Ш-кому на слово, Александр найти не может.
— В августе 2015-го Ш-кий получил в администрации Фрунзенского района разрешение на строительство нового коттеджа. А я вынужден жить в полусгоревшем доме и ждать.
Александр демонстрирует отказы в возбуждении дела, основания — «материалы проверки не содержат достаточно данных, указывающих на совершение преступления».
Хотя проверяли, кажется, на совесть. Даже на полиграфе. Там Ш-кий «проявил реакцию» на вопрос, курил ли он в постели. Но результаты проверки на полиграфе не являются неким стопроцентным доказательством…
В марте 2017-го Александр получил уведомление — срок привлечения по статье 219 истек. Но Круковский уверен: статья должна звучать как 304 часть вторая, по которой срок давности гораздо больший.
В апреле 2017-го УСК Фрунзенского района прислал уведомление о прекращении расследования и подробное разъяснение. Старший следователь установил:
А дальше — последняя версия от Ш-кого. «Читал книжку и уснул». Окна были открыты. Проснулся от звука пожарного извещателя. И обнаружил, что из соседней комнаты идет жар. Вышел за водой. И вообще плохо помнит то утро. В тот день он в квартире не курил и к возникновению пожара отношения не имеет.
«В ходе предварительного расследования опровергнуть доводы Ш-кого о том, что в момент возникновения пожара он спал, перед сном не курил и к возникновению пожара непричастен, не представилось возможным. Учитывая, что на момент возникновения пожара дверь была не заперта, окна были открыты, есть все основания полагать, что источник открытого огня могли занести в квартиру третьи лица». Но что за они — не установлено, как и были ли они вообще.
В общем, «доказательств вины Ш-кого не добыто, при этом источники отыскания доказательств исчерпаны».
В начале 2018 года прокуратура Фрунзенского района сообщила, что уголовное дело снова направлено во Фрунзенский районный отдел СК для производства дополнительного предварительного расследования.
— У меня нет желания отправить Ш-кого в тюрьму, — говорит Александр. — Мне нужно только возмещение нанесенного ущерба и право на восстановление дома без привязки к пожеланиям Ш-кого. А для этого должны быть четкие ответы: кто виноват в пожаре, какова сумма ущерба. Ситуация такова, что вне уголовного дела эти данные получить нельзя.
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