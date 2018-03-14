Шведская модель стала звездой из-за нереально длинных ног

Бодибилдерша из Швеции Ия Остергрен прославилась в инстаграме благодаря своим длинным ногам, которые смотрятся еще более впечатляюще из-за того, что они непропорциональны ее росту. Особую популярность Ия получила среди русскоязычных подписчиков.

Публикация от @iostergren Мар 8, 2018 в 11:06 PST

Модели с чрезвычайно длинными ногами уже не первый раз заставляют ахать мир. Несколько лет назад в США нашли девушку, длина ног которой составляет 124,5 сантиметра. Смотрится это необычно , но из-за того, что рост у девушки большой (193 сантиметра), ее ноги выглядят достаточно пропорционально.

Публикация от @iostergren Фев 16, 2018 в 7:29 PST

У шведской модели по имени Ия Остергрен длина ног меньше — 108 сантиметров, — но при ее росте 178 сантиметров смотрятся они очень и очень внушительно.

Публикация от @iostergren Янв 6, 2018 в 10:46 PST

Неудивительно, что при такой необычной внешности Ия работает моделью и часто балует своих подписчиков довольно откровенными фотографиями как из зала, так и с улицы, доказывая, что ей не страшны капризы погоды.

Сейчас у Ии 140 тысяч подписчиков в инстаграме, но такой популярной она была не всегда. Модель признается: в детстве она выглядела как гадкий утенок и очень стеснялась как своих длинных ног, так и своей худобы.

Публикация от @iostergren Апр 23, 2017 в 6:38 PDT

Поэтому Ия решила заняться фитнесом и бодибилдингом. Как девушка сама рассказывает в своем инстаграме, активно тренироваться она начала в 2013-м, чтобы выйти из депрессии, в которой пребывала. Спустя год она завела себе аккаунт в соцсети, где начала выкладывать прогресс в изменении своего тела.

Именно инстаграм помог Ие найти своего будущего мужа — известного в Швеции бодибилдера по имени Торбьорн.

Публикация от @iostergren Сен 20, 2016 в 3:10 PDT

Как признается Ия, она не могла поверить, что такой крутой парень согласится связать с ней жизнь. Но в августе 2014-го они поженились, а четыре года спустя он публикует фото с прогулки с их общими детьми.

Публикации самой Ии стали набирать популярность в инстаграме только с 2016 года. Тогда же девушка решила прибавлять к своим постам не только англоязычные хештеги, но и русские. Сначала это был просто хештег #фитнес, а теперь это уже целый набор слов: #фитнесбикини, #тренировка, #спортивные девушки.

Ия пишет в комментариях, что начала использовать хештеги на русском из-за того, что среди ее подписчиков было много русскоговорящих. И ее ход не прошел даром.

Ия же продолжает не только постить снимки, но и рассказывать в каждом посте немного о себе, своей диете и тренировках. Так, в зале она занимается каждый день, семь дней в неделю, а ее любимое упражнение — тяга верхнего блока.

Публикация от @iostergren Сен 11, 2016 в 9:37 PDT

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Любимая еда — мороженое, кроме этого в неделю Ия съедает как минимум 2,2 килограмма мяса, но и здоровой пищей не брезгует, например овсянкой с бананом, манго и кокосовым молоком.

Публикация от @iostergren Фев 19, 2016 в 10:19 PST