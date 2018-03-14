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На обновленном Витебском меховом комбинате появится около 300 новых рабочих мест

15.03.2018 08:27 — Разное | Tut.by  
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На модернизированном Витебском меховом комбинате создадут около 300 новых рабочих мест, сообщила ведущий специалист по кадрам предприятия Любовь Качанова.

Ожидается, что обновленное предприятие начнет работать в июле. Сейчас на реконструированных площадях комбината, который ведет историю с 1975 года, устанавливают современное оборудование. Закуплены две производственные линии — сырейно-красильная (выделка и окраска сырья) и скорняжно-пошивочная.

«Самая главная задача сейчас — подбор и обучение кадров. У нас остался костяк специалистов, которые пока трудятся на других фабриках холдинга „Марко“, в состав которого мы входим. Комбинат — одно из крупнейших производств по выделке и пошиву меховых изделий, и все профильные специалисты очень ценны. Они — на вес золота. Летом наши специалисты вернутся на родное предприятие», — сказала Любовь Качанова.

На модернизированном производстве создадут около 300 новых рабочих мест. Меховому комбинату понадобятся и профильные специалисты, которых не готовят ни в одном учебном заведении в Витебске (аппаратчик дубления, строгаль и другие).

«Мы активно сотрудничаем с центром занятости. В ближайшее время сформируют группы из безработных, они пройдут обучение и будут трудоустроены на наших производствах. К открытию модернизированного предприятия нам понадобится около 40 человек. Остальные рабочие места появятся позже», — добавила Любовь Качанова.

Три витебских колледжа — легкой промышленности, технологический, индустриально-педагогический — начнут готовить специалистов по профессиям, необходимым меховому комбинату.

«В этом году хотим набрать учащихся после базового и общего среднего образования. Проводим работу в школах, чтобы выпускники поступали на новые специальности в колледжи и приходили к нам на работу», — сообщила представитель комбината.

 
Теги: Витебск
 
 
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Меховому комбинату понадобятся профильные специалисты, которых не готовят ни в одном учебном заведении в Витебске.

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