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На обновленном Витебском меховом комбинате появится около 300 новых рабочих мест
На модернизированном Витебском меховом комбинате создадут около 300 новых рабочих мест, сообщила ведущий специалист по кадрам предприятия Любовь Качанова.
Ожидается, что обновленное предприятие начнет работать в июле. Сейчас на реконструированных площадях комбината, который ведет историю с 1975 года, устанавливают современное оборудование. Закуплены две производственные линии — сырейно-красильная (выделка и окраска сырья) и скорняжно-пошивочная.
«Самая главная задача сейчас — подбор и обучение кадров. У нас остался костяк специалистов, которые пока трудятся на других фабриках холдинга „Марко“, в состав которого мы входим. Комбинат — одно из крупнейших производств по выделке и пошиву меховых изделий, и все профильные специалисты очень ценны. Они — на вес золота. Летом наши специалисты вернутся на родное предприятие», — сказала Любовь Качанова.
На модернизированном производстве создадут около 300 новых рабочих мест. Меховому комбинату понадобятся и профильные специалисты, которых не готовят ни в одном учебном заведении в Витебске (аппаратчик дубления, строгаль и другие).
«Мы активно сотрудничаем с центром занятости. В ближайшее время сформируют группы из безработных, они пройдут обучение и будут трудоустроены на наших производствах. К открытию модернизированного предприятия нам понадобится около 40 человек. Остальные рабочие места появятся позже», — добавила Любовь Качанова.
Три витебских колледжа — легкой промышленности, технологический, индустриально-педагогический — начнут готовить специалистов по профессиям, необходимым меховому комбинату.
«В этом году хотим набрать учащихся после базового и общего среднего образования. Проводим работу в школах, чтобы выпускники поступали на новые специальности в колледжи и приходили к нам на работу», — сообщила представитель комбината.
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Меховому комбинату понадобятся профильные специалисты, которых не готовят ни в одном учебном заведении в Витебске.
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