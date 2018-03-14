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Для строительства жилья нуждающимся Могилеву выделят более 21 миллиона рублей
Более 21 миллиона рублей выделят Могилеву в 2018 году для строительства жилья нуждающимся по Указу № 240. Чиновники по поручению главы города изучают спрос на госжилье.
Указ № 240 вступил в силу с 6 августа 2017 года. Он позволяет нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам получить через банки государственные субсидии на строительство жилья. Это принципиально новый механизм господдержки.
О своей готовности кредитовать в 2018 году граждан по указу № 240
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Чиновники по поручению главы города изучают спрос на госжилье.
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