Разбираться в танках различных модификаций, не пасовать в хоррорах и, несмотря на пижамку с котиками, обожать шутеры от первого лица. Белорусские девушки-геймеры рассказали о том, чем их так «цепляет» виртуальная реальность, мешает или помогает увлечение компьютерными играми в личной жизни и воспринимают ли представительниц прекрасного пола в играх как заведомо более слабых противников.

«Раньше увлекаться играми было как-то позорно. Сейчас — модно»

Ирина, 23 года: «Мне кажется, в компьютерные игры я начала играть, как только научилась говорить: у нас была доисторическая приставка, на которой я играла в игру с мотоциклами (жаль, не помню названия). Потом родители ее продали, и я на какое-то время отстранилась от своего хобби. До момента покупки новой „Сеги“ и первого компьютера.

Вкусы за это время менялись, в предпочтениях меня бросало из стороны в сторону. Что неудивительно. На приставках было особо не выбрать, во что поиграть: какие картриджи покупали, тем и радовалась. Когда появился компьютер, первое время играла в простенькие стандартные игры и всякую ерунду типа „три в ряд“. Пока не узнала о хороших играх с сюжетом. И тут меня было уже не остановить!.. Я начала с Nancy Drew, Doom (да-да, вот такая разница) и „Психонавтов“, а сейчас чаще всего играю в Fallout, „Ведьмака“ и Overwatch.





Люблю играть за ДД (домагеров). Снайперы и в целом скиллозависимые персонажи — моя страсть. Больше всего времени посвящаю Overwatch: если ничего не мешает, то играю каждый вечер. В основном быструю игру, соревновательный режим не люблю, там твой результат зависит от команды, а иногда к тебе в группу попадают ребята очень странные… Случалось, конечно, и такое, что „залипала“ в игре на целый день. Но это максимум. Больше мне сидеть просто неинтересно: когда засыпаешь — играешь хуже, так что в этом просто нет смысла.

Я не считаю компьютерные игры чем-то пагубным. Это такое же хобби, как и любое другое. Иногда ты не можешь оторваться от интересной книги, а иногда — от захватывающей игры: сюжеты там порой встречаются умопомрачительные. Это же и „цепляет“: ты можешь узнать там много нового, если игра, например, историческая. Или научиться мыслить более критически/логически, если в игре есть детективные ветки. Все зависит от любимого жанра и предпочтений.

Мои родители никогда не высказывались против игр категорично. Знакомые тоже относятся адекватно, потому что практически все и сами играют. Но вот в интернете можно услышать о себе много чего интересного, а в онлайн-играх — особенно. По моему нику и предпочтениям в плане героев при отсутствии войс-чата неясно, что я девушка. Но иногда я играю в группе с подругой, а ник у нее очень девичий. И тогда в чат нередко пишут или орут: „Ох, да это баба! Значит, не поиграем!“. На это я обычно отвечаю: мол, „баб“ тут даже две и что лучше все же попытаться у нас выиграть, чем ныть. При этом чаще всего такие комментарии исходят от игроков с рейтингом ниже, так что мне иногда не верят и говорят, что я парень, который заступается за девушку. Просто некоторым парням очень тяжело принять, что девчонка может обыграть их и в целом играет не на саппортах.

Я в игре девушку могу узнать легко. Обычно об этом говорит все: и выбор персонажа (я сужу по Overwatch: Мерси, Дива), и ник, и то, что она часто в группе с домагером, от которого не отстает ни на шаг, и радостное „Хеллоу, бойз“ в войс-чате… Если мне и попадались в играх девушки-домагеры или танки, то я об этом не знаю, потому что они редко заявляют об этом, если не спросить прямо.

Но вообще в игре девушек воспринимают как заведомо более слабого противника. Иногда оправданно. „Слабое звено“ легко узнать по нулевым познаниям в игре, но при этом сотням наигранных часов. При этом девушки просто „привязываются“ к другу и не отходят от него. Команду такая пара игроков подталкивает к поражению, если их кто-нибудь не вразумит или не „затащит“…

Да, я согласна с тем, что игры изначально были для парней. Парни их покупали, и рынок, соответственно, подстраивался под них. Сейчас же аудитория игр отличается и по полу, и по возрасту. Игры можно найти для любой категории, и универсальные в том числе. И благодаря этому количество девушек-геймеров растет в геометрической прогрессии. Но это вовсе не значит, что они здесь надолго. Везде есть люди, которые падки на модные веяния, а игры — это модно. Со временем такие люди отсеются, тогда и посмотрим, сколько же настоящих девушек-геймеров осталось.





Действительно ли большинство геймеров — люди закрытые и необщительные? Я считаю, что 50/50. Раньше игры считались чем-то позорным, над геймерами смеялись, и, понятное дело, люди не хотели афишировать свое увлечение, нередко замыкались в себе. Но такого уже давно нет. Геймером может быть кто угодно: и чей-то родитель, и девушка, и интроверт-одиночка, и экстраверт, который будет собирать себе команды друзей и играть с ними.

Да, иногда в процессе игры с девушками-геймерами флиртуют. Но конкретных случаев, когда игра сводила вместе двух людей, я не знаю. Слышала о таком в интернете, но пока своими глазами не увижу — не поверю!.. А вообще, если в паре один человек не играет совсем, а второй — заядлый игрок, проблемы почти неминуемы. Как минимум у геймеров обычно очень „совиный“ режим дня (я, например, ложусь спать в 4−6 утра, как и многие мои знакомые), и они будут проводить уйму времени „вдали“ от своей половинки. Когда же оба в паре — геймеры, возникает только одна проблема: чья очередь играть (если комп один). Ну у нас с мужем (он тоже геймер) в этом плане все мирно.

Почему за столько лет игры мне не надоели? Потому что игры — это те же книги или фильмы, только главный герой — это ты, и ты можешь влиять на сюжет. Так что тратой времени это занятие ни один настоящий геймер назвать не сможет. Тем более что в играх ты можешь встретить новых людей, которые впоследствии могут стать твоими друзьями, а может, и (кто знает?) вторую половинку. А еще, на мой взгляд, это прекрасный способ отдохнуть от рутины. Ведь в играх — тысячи миров, планет, сюжетов, и для кого-то это своего рода путешествие, не выходя из дома.

Да, везде есть люди, которые не знают меры и будут играть сутками напролет, не работая, не выходя из дома, забывая есть и спать… Но если подходить к этому дозированно, не „съезжать по фазе“, — то жизнь мимо не пройдет. Просто вместо вечерних просмотров сериалов появятся вечерние игры с друзьями».

«Когда вычисляют, что я девушка, сразу вопрос: «Ты страшная?»

Алена, 26 лет: «Я пять лет работаю в одной из минских IT-компаний. При этом можно смело сказать, что увлечение компьютерными играми и привело меня на мою нынешнюю работу. Но обо всем по порядку…





Компьютер у меня появился гораздо позже, чем у сверстников. Лет в 14. На нем уже были установлены некоторые игры: было и что-то совсем простецкое, и Shrek 2, который мне очень нравился из-за несложного управления, а еще все части Warcraft. На последний я и подсела, как дети на «Макдоналдс». И это было замечательное время! Мне очень нравились герои, история, а особенно коротенькие анимированные ролики, которые были вставлены в игру. На тот момент мне казалось, что это вершина анимационного искусства.

Потом настала пора экзаменов, репетиторов, ЦТ — тут было совсем не до игр. Сказать, что без них было тоскливо, — не сказать ничего… А после поступления настала жизнь в стесненных условиях общежития. Отсутствие какого-либо личного пространства, один интернет-кабель на четверых — все это, скорее, напоминало казарму, поэтому в моей геймерской карьере случился четырехлетний перерыв.

Но в 2012 году я обратила внимание на игру World of Tanks. Все вокруг о ней говорили, мерились статистикой и процентом побед. Я просто не могла больше оставаться в стороне! Это была моя первая онлайн-игра, поэтому поначалу сложно было обходиться без посторонней помощи. При этом мне безумно нравилось, что я играю с живыми игроками, знакомлюсь с ними, учусь чему-то. Так прошло 1,5 года, и за это время я успела освоить все виды техники, побывала полевым командиром, успела вступить в клан и стала довольно хорошо ориентироваться в игре.





Кстати говоря, порядочно поварившись в среде увлеченных играми людей, я с уверенностью могу сказать, что геймеры — очень открытый, добродушный народ, а игра может увлечь кого угодно: и закоренелого ботаника, и болтающего без умолку «короля вечеринок». Так что остается только выбрать, с кем тебе играть комфортнее. Потому что, как правило, у тебя заводится пара-тройка друзей, с которыми ты катаешь постоянно.

Но ни для кого не секрет, что геймеры нередко играют в несколько игр сразу. Вот и мне в какой-то момент рассказали про Dota 2, в которую, мол, не играть — преступление. «Надо брать!» — снова пронеслось у меня в голове, и в тот же вечер у меня был аккаунт. Что сказать, эта игра потребовала уже совершенно иных качеств: скорости, реакции, нужно было понимать, как работает та или иная способность каждого героя… Короче, было тяжко. Но я не сдавалась. Да и опыт Warcraft сильно помог. Как девочке мне очень нравились красивые герои, анимация, понятный интерфейс. Что касается предпочтений по героям, то игра в основном была на саппортах (героях поддержки). Я заметила, что парни не сильно торопились занимать эту позицию в команде. Скорее всего, всем хотелось раздавать урон и убивать врагов, это было круто, мощно, «по-мужицки». Однако мне кажется, что все роли в команде крайне важны. Думаю, в этом и отличие стилей игры парней и девушек: последние относятся к процессу со всей привитой еще в детстве ответственностью. А так мы одинаково расстраиваемся из-за поражений, одинаково переживаем, если падает рейтинг, если попадаются нерадивые союзники и т.д. «Залипнуть», к слову, тоже можем одинаково. Бывали дни, когда я садилась утром за компьютер и вставала уже ближе к ночи.

В какой-то момент я стала обращать внимание, что посвящаю игре практически все свое свободное время, и был закономерный вопрос: «Что ж я делаю со своей жизнью?! А как же дети, борщ и т.д.?» Наверное, думалось мне, всем этим нужно было переболеть еще в детстве. Но потом я нашла для себя ответ: я просто наверстываю упущенное. Тем более что в «большие» игры я пришла, уже получив высшее образование и уйдя на свои хлеба из родительского дома. Так что ж я, права не имею, что ли?! Ведь мне это безумно нравится! Особенно, когда получается быстро среагировать на какое-либо действие противника и обойти его, или когда уровень игры уже достиг того, что ты видишь на два шага вперед и можешь предугадать, что произойдет в следующую секунду. Это классно, и в этом весь кайф.



wargeming.net, фото носит иллюстративный характер.

Сейчас уже намного проще стали относиться к тому, что слышат в голосовом чате женский голос. Раньше, если команда все же вычисляет, что ты девушка, то ты сразу слышишь два вопроса: «Ты страшная?» и «Почему не на кухне?». Радует то, что это постепенно уходит в прошлое. Я вообще за любой уход от стереотипов, будь то игры, прическа или стиль одежды. «Ой, конечно-конечно. Играет там в свои игры оттого, что личной жизни нет!» — после прочтения так может подумать каждый третий, однако, предугадывая немой вопрос, отвечу: замужем и очень счастлива. Муж относится к моим увлечениям спокойно, и сам может увлечься чем-нибудь мобильным. Но вообще, я считаю, в семье может быть только один геймер, но он должен сделать так, чтобы второму человеку должно быть комфортно в таких условиях.

Ну и, подводя итог, замечу, что, если вы тоже — не стесняйтесь самой себя. Если вам что-то по-настоящему нравится, никто не имеет права осуждать вас за то, что вы тратите на это свое время. Время — ваше, и жизнь — тоже».