ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Васильев и Анна Большова покажут лирическую комедию "Семейный ужин" в Минске

15.03.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Житейскую историю в постановке Михаила Цитриняка, в исполнении актеров Ольги Волковой, Анатолия Васильева, Анны Большовой, Егора Баринова и Андрея Рапопорта покажут в Минске. Спектакль «Семейный ужин в половине второго» состоится 11 апреля на сцене КЗ «Минск».


Это история любви между мужчиной и женщиной, полюбивших друг друга в юности, но не сумевших остаться вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности.

Что делать, если спустя 20 лет вы встретили свою первую любовь, оказались с ней наедине в пустой квартире, а поздно вечером, как и во времена шальной молодости, домой неожиданно нагрянули родители? Только теперь вдобавок к ним еще и супруг имеется. Да, да — ужинать! Ужинать и разговаривать. А какой разговор может быть в такой ситуации, в половине второго ночи? Самый откровенный, иногда неудобный, местами до хохота смешной и в то же время пронзительный до слез.


— Людей всегда волнуют общие человеческие проблемы — любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, — говорит режиссер Михаил Цитриняк. — Эта пьеса меня тронула, а значит, тронет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство в естественное течение жизни других людей и о личной ответственности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие его дальнейшую судьбу. На этом спектакле зритель будет и плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех моих других спектаклях.

Стоимость билетов: от 20 до 80 рублей

Купить билет

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спектакль "Семейный ужин в половине второго" состоится 11 апреля на сцене КЗ "Минск".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как повторить стиль Моники Беллуччи? Советы стилиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика