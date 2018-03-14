Житейскую историю в постановке Михаила Цитриняка, в исполнении актеров Ольги Волковой, Анатолия Васильева, Анны Большовой, Егора Баринова и Андрея Рапопорта покажут в Минске. Спектакль « Семейный ужин в половине второго » состоится 11 апреля на сцене КЗ «Минск».





Это история любви между мужчиной и женщиной, полюбивших друг друга в юности, но не сумевших остаться вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности.

Что делать, если спустя 20 лет вы встретили свою первую любовь, оказались с ней наедине в пустой квартире, а поздно вечером, как и во времена шальной молодости, домой неожиданно нагрянули родители? Только теперь вдобавок к ним еще и супруг имеется. Да, да — ужинать! Ужинать и разговаривать. А какой разговор может быть в такой ситуации, в половине второго ночи? Самый откровенный, иногда неудобный, местами до хохота смешной и в то же время пронзительный до слез.





— Людей всегда волнуют общие человеческие проблемы — любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, — говорит режиссер Михаил Цитриняк. — Эта пьеса меня тронула, а значит, тронет и других. Она о человеческой ответственности за вмешательство в естественное течение жизни других людей и о личной ответственности каждого человека за свои решения и поступки, определяющие его дальнейшую судьбу. На этом спектакле зритель будет и плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех моих других спектаклях.

Стоимость билетов: от 20 до 80 рублей Купить билет

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш , где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске . Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.