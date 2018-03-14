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Как повторить стиль Моники Беллуччи? Советы стилиста
Визитная карточка Моники Беллуччи — платье-миди, обувь на высокой шпильке, макияж с акцентом на губах. По сути, классика. Но сколько в ней итальянской страсти!
Как же создавать образы в стиле Моники Беллуччи в наших белорусских реалиях? Узнаем у стилиста-имиджмейкера Алены Корецкой.
Основу гардероба Моники составляют платья-футляры облегающего силуэта — зачастую без активного декора и прозрачных вставок.
Моника всегда выбирает длину ниже колена, что подчеркивает красивый изгиб бедер и правильную форму ног. Обращаю внимание, что длина должна быть не просто ниже колена, но и ниже самого изгиба колена. Тогда ноги визуально будут казаться стройными, а образ — женственным и элегантным.
Беллуччи идут образы в ретростиле. И неотъемлемая часть этих образов — платья в горох.
Ослепительная итальянка Моника Беллуччи верна своим землякам, дизайнерскому дуэту Dolce&Gabbana уже много лет. Актриса сносила бесконечное количество корсетных нарядов из кружева, многие из которых Доменико Дольче и Стефано Габбана сшили специально для нее.
И если возникает вопрос, как правильно подбирать и носить платья с кружевом, всем советую посмотреть, как мастерски это делает Моника. И уже после выбирать достойный вариант в магазинах города.
В детстве маленькая Моника хотела стать юристом. Об этом желании актрисы сейчас напоминает только гардероб. Мужской костюм на женском теле востребован давно: актриса Марлен Дитрих много лет назад выглядела в них строго и сексуально. А в 70-х Ив Сен Лоран стал активно вводить брючный костюм в жизнь женщины.
Беллуччи выбирает приталенные костюмы, которые подчеркивают женские линии и изгибы тела.
Придерживаясь строгого стиля, Беллуччи часто появляется на мероприятиях в своем любимом черном цвете.
Правда, актриса каждый раз обыгрывает черный по-новому: разбавляет его белоснежными рубашками, футболками или топами-бюстье, а также тонкой белой полоской. Моника добивается разнообразия и с помощью фактур разных тканей.
Как повторить образы Моники в Беларуси?
Монохромные платья с длиной ниже колена вы можете посмотреть в коллекции бренда
Кружевные платья и платья с активным принтом вы можете найти в магазинах
Однобортные и двубортные костюмы в разных оттенках представлены в магазинах
В многочисленных интервью актриса делится с поклонниками своим видением красоты и стиля. Вот цитата, которая наиболее ярко его отражает: «Красота — это не природные данные, а женственность, которая приходит с возрастом и жизненным опытом. Ощущать внутренний комфорт — это не то, как ты выглядишь внешне, а то, что ты чувствуешь внутри».
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Как же создавать образы в стиле Моники Беллуччи в наших белорусских реалиях? Узнаем у стилиста-имиджмейкера Алены Корецкой.
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